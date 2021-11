Qué es un derrame cerebral, síntomas y famosos sobrevivientes

¿Qué es un derrame cerebral y por qué ocurre?

Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro es interrumpido como resultado de la rotura o bloqueo de un vaso sanguíneo. Las células del cerebro que no reciben un suministro constante de sangre oxigenada pueden morir, causando daño permanente al cerebro.

Hay dos tipos de derrames cerebrales: hemorrágico e isquémico.

Síntomas del derrame cerebral

Los síntomas del derrame cerebral dependen de la parte del cerebro afectada. En algunos casos, puede ser que la persona no se percate.

Los síntomas incluyen:

Dolor de cabeza muy fuerte sin causa conocida

Entumecimiento en alguna parte del cuerpo.

Confusión y dificultad para hablar o comprender el habla

Problemas para ver con uno o ambos ojos

Mareo y pérdida de equilibrio.

¿Se puede sobrevivir a un derrame cerebral?

¿No siempre es mortal el desenlace, pues hay actrices y cantantes que han logrado seguir en el ambiente vigentes.

Sharon Stone

- La estrella de "Bajos instintos", Sharon Stone, sufrió un derrame en 2001. En una entrevista con Elle recordó que medio rostro se le derrumbó y se sometió a terapias para recuperarse. Dijo que hay cosas de su vida que ha olvidado y, otras, cuesta trabajo traer a la memoria.

Demi Lovato

Demi Lovato

La cantante sufrió tres derrames cerebrales luego de una sobredosis de droga en 2018, por lo que fue internada de emergencia.

"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", reveló en su documental Dancing with the Devil, estrenado en marzo pasado.

Hugh Hefner

El fundador del imperio de Playboy sufrió un ataque cerebral en 1985, pero se recuperó sin secuelas.

Kirk Douglas

La estrella de Kirk Douglas en Hollywood recibió a cientos de fans del actor (Foto AP)

El papá de Michael Douglas, sufrió un incidente vascular en 1995, que le afectó el habla por el resto de su vida.

Eso no le impidió prestar sus cuerdas vocales a un episodio de "Los Simpson" y participar en los filmes "Diamonds", "Illusion" y "It Runs in the Family".

Desgraciadamente no todos las personas que sufren a un derrame lo superan con éxito y estos son algunos casos.

Luke Perry

Conocido por su papel de "Dylan" en la serie Beverly Hills 90210 falleció en marzo de 2019 tras sufrir una afección de este tipo. Fue sedado por los médicos buscando una posibilidad de recuperación, pero fue inútil.

Gustavo Cerati

Gustavo Cerati cumpliría años este 11 de agosto

El exSoda Stéreo no sufrió un derrame cerebral como muchos creen. Primero fue una isquemia cerebral transitoria, que redujo el flujo sanguíneo al cerebro y después sobrevino un infarto cerebral por la obstrucción de una arteria, que le generó caer en coma.

Carolina Padilla

Quien fuera esposa de Víctor Trujillo, murió en 2004, casi un año después de padecer un derrame en pleno estudio del programa "El Mañanero".

Anabel Ochoa

La sexóloga y actriz en "Monólogos de la Vagina" falleció en 2008. Su deceso fue anunciado por el productor Morris Gilbert durante una función teatral que le fue dedicada.

