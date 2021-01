Qué hay detrás de las muertes tras recibir la vacuna contra el Covid

MÉXICO.- Portugal investiga la muerte de una trabajadora de la salud a dos días de haber recibido la vacuna contra el Coronavirus de Pfizer.

https://t.co/UP8Oy9KaCb#Portugal



⚕ "Quero respostas": Pai destroçado após morte da filha que tinha sido vacinada contra a COVID-19 no Porto



⚕ Auxiliar operacional do IPO do Porto morreu no primeiro dia do ano, dois dias após ter recebido a vacina.