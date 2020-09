Quercetina: ¿qué es, para qué sirve y por qué podría inhibir el Covid

MÉXICO.- Una molécula que se encuentra en vegetales, alcaparras, brócolis, cebollas y cítricos podría ayudar a detener la pandemia de Covid-19, se trata de la quercetina.

De acuerdo con un estudio internacional, liderado por Bruno Rizzuti, del Instituto de Nanotecnología del Consejo Nacional de Investigaciones de Cosenza, en colaboración con especialistas de las universidades de Zaragoza y Madrid, la quercetina inhibe la proteína 3CL pro, la cual es responsable del proceso de replicación del virus causante del Covid-19.

Adrián Velázquez, @ARAID_ES en @unizar, ha public. con otr@s "Structural stability of #SARSCoV2 3CLpro and identification of quercetin as an inhibitor by experimental screening" donde identifican a la quercetina ha sido como un inhibidor de #SARSCoV2

