Revela un estudio los beneficios que aportan los tacos

Caer en la tentación, sin culpa

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En una encuesta para saber el gusto de los mexicanos entre la variedad de tacos que existen, Smartup México, una agencia de marketing digital, revela que el 39.4 por ciento de las personas prefiere la carne al pastor.

Además de esto, también se “descubrió” que “ir por los tacos” es una de las principales causas de romper la dieta y el asociarla directamente con la felicidad al degustar tal platillo.

Sin embargo, no hay que sentir culpa en cada bocado que le damos a los tacos ya que, existe otro estudio realizado por estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), que encontró algunos beneficios de los tacos de pastor, como que son más sanos que ciertas barras de granola.

Así que las razones por las que sí debes comer tacos al pastor: Tortilla: La base es rica en fibra y calcio, además de vitamina A, B y C. Al comerla se suman proteínas al organismo.

Carne: Es fuente de proteínas de fácil digestión, hierro, potasio y sodio.

Cilantro: Se trata de un suplemento digestivo que ayuda a bajar el colesterol y el estrés y, como la carne, también tiene vitamina A y C. Piña: Rica en vitamina C, ayuda a depurar el organismo, mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmune. Limón: Es parte del grupo de cítricos, los cuales aportan una gran cantidad de vitamina C, además de antioxidantes. A pesar de esto, es necesario tener en cuenta el lugar donde los comemos, pues la higiene juega un papel importante para su elaboración. Asimismo, la cantidad y frecuencia de consumo son esenciales para nuestra salud, pues no hay que caer en excesos.

Y no olvides tener una vida activa y decirle adiós al sedentarismo que provoca diversas enfermedades además de un aumento de peso.

Ingredientes

Además de la tortilla y la carne, los tacos al pastor incluyen otros ingredientes benéficos para el cuerpo: Cilantro, un suplemento digestivo que ayuda a bajar el colesterol y el estrés y, como la carne, también tiene vitamina A y C. Piña, ayuda a depurar el organismo. Limón, aporta una gran cantidad de vitamina C.