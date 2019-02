¿Saltarse el desayuno para lograr perder peso?

Cuestionan que la primera comida haga la diferencia

Para adelgazar, el consejo general es que, entre otras cosas, hay que consumir menos calorías. Además, una buena parte de médicos, dietistas, endocrinólogos y profesionales del mundo de la nutrición advierten que las ingestas deben ser menores en tamaño, pero más numerosas. También dicen que, de todas las comidas, el desayuno es la más importante del día.

Sin embargo, de acuerdo con la “BBC”, un grupo de científicos de la Universidad de Monash, en Australia, publicó un estudio que cuestiona la recomendación de que tomar un buen desayuno ayude a bajar de peso o que el saltártelo te haga subir; También aseguran que la gente que se salta el desayuno consigue adelgazar más que aquella que mantiene la primera comida del día.

Para tales conclusiones, el equipo de la universidad australiana analizó hasta 13 estudios sobre los efectos que la ingesta del desayuno tiene en nuestro peso. Encontraron que, por regla general, la mayoría de los participantes que mantuvieron el desayuno consumían al día hasta 260 calorías más que quienes no. Otra conclusión fue que, de media, las personas que desayunaban pesaban cerca de medio kilo más que quienes lo habían suprimido de su dieta en el momento de acabar con el estudio (que duraban, de media, unas siete semanas).

El equipo responsable del estudio cree que debe investigarse más y por periodos más largos, ya que los incluidos en su análisis no excedían las 16 semanas. También aseguran que aunque no hay pruebas suficientemente firmes de que tomar el desayuno ayude en la pérdida de peso, como tampoco las hay de que saltártelo te haga ganarlo.

La doctora Dana Hunnes, dietista en el centro médico Ronald Reagan de la Universidad UCLA de Los Ángeles, valoró el estudio, en el que no tuvo participación, asegurando que no parecía haber pruebas concluyentes hacia ninguna de las opciones, pero recomendó, en conversación con el sitio Live Science, que la gente no cambie sus hábitos.