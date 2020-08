Según científicos, síntomas de coronavirus aparecen en este orden

Con este descubrimiento se podría aislar y dar atención temprana al paciente

LOS ÁNGELES.— Investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) determinó el orden probable en el que aparecen los síntomas de la Covid-19.

El estudio halló que generalmente el primer síntoma de una persona contagiada de Covid es la fiebre. Le seguirían la tos y dolor muscular, luego náuseas y/o vómitos, y después diarrea.

Los autores del estudio destacaron que conocer el orden de los síntomas de la Covid-19 puede ayudar a los pacientes a aislarse con mayor anticipación y buscar atención médica más temprana.

