''Mmm, vacunación'': campaña de hamburguesas gratis en Nueva York

NUEVA YORK.- Autoridades neoyorkinas y la popular cadena de comida rápida Shake Shack se aliaron para ofrecer hamburguesas y papas fritas gratis, a fin de animar a los ciudadanos a vacunarse contra Covid-19.

El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, presentó la promoción comiéndose una ración en plena conferencia de prensa y a una hora más propicia para el desayuno, en una imagen que no tardó en circular en los medios locales y las redes sociales.



"Mmm, vacunación", declaraba De Blasio tras dar un bocado a una hamburguesa en su peculiar intento de tentar a los neoyorquinos a acercarse a uno de los puntos instalados en toda la ciudad para administrar dosis del suero.

"Hay mucha gente que está lista para vacunarse, simplemente no lo han hecho. Necesitan un pequeño incentivo adicional", señaló el alcalde, que en los últimos días ha anunciado varias estrategias para facilitar a todos los ciudadanos, neoyorquinos y de fuera, que se pongan la vacuna.

Dentro de esos esfuerzos, Shake Shack ofrecerá durante los próximos días un vale para una hamburguesa a quienes se vacunen en una de los puntos móviles repartidos por la ciudad.

Para quienes ya hayan recibido el pinchazo, la cadena de restaurantes ofrece papas fritas gratis junto a la compra de un sándwich con solo presentar la tarjeta de vacunación.

Don’t miss your shot, NYC! Score a free ShackBurger voucher (while supplies last) when you get vaccinated at a NYC mobile vaccine bus! Already vaccinated? ’Til 6/12, order a 🍔 or chicken in-person at any NYC Shack + get free fries with proof of your vax! https://t.co/UTuHOwN44y https://t.co/Ld3jDmYbHS