Sin temor a vacunarse: especialista pide a los jóvenes ser más responsables

El sistema inmunológico de los jóvenes está maduro y cuenta con una gran capacidad de funcionamiento, por lo que responden mejor a los agentes externos, de manera que al ponerse la vacuna de Covid-19 generarán una respuesta inmunológica importante. No tienen nada que temer, solo deben seguir las indicaciones como mantenerse en reposo, no exponerse al sol ni hacer ejercicio por 24 horas, y no ingerir bebidas alcohólicas 72 horas después de la vacunación.

Así lo manifiesta Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y especialista en Salud pública, quien afirma que los jóvenes tienen una respuesta inmunológica importante, lo cual es una cuestión fisiológica natural del ser humano, que a diferencia de los adultos mayores tiene un sistema inmunológico en deterioro, al igual que las células del cuerpo.

La inmunosenescencia tiene una respuesta menor en los adultos mayores, sin embargo, se ha visto que con dos dosis de la vacuna tienen una mejor respuesta y defensa ante el coronavirus.

Mejor respuesta

En el caso de los jóvenes de 18 a 29 años, su sistema inmunológico está en óptimo funcionamiento para la aplicación de la vacuna, por lo que la respuesta es mejor.

Recuerda que, desde niños, prácticamente desde el nacimiento, se reciben las primeras dosis de vacunas, como la de la polio y la BCG, y hay vacunas intermedias como la del virus de papiloma humano que se aplican a las mujeres a los 11 años con un refuerzo a los 16 años.

Se han visto muchos memes respecto al miedo de los jóvenes por el piquete de la vacuna, pero el especialista asegura que es como el piquete de un mosco, por lo que solo se tienen que preparar mentalmente para ello, pues no duele, y considera que los jóvenes son muy fuertes y tienen además un sistema muscular importante.

Respecto a las previsiones que hay que tomar antes de vacunarse, puntualiza que deben llegar a la vacunación en buenas condiciones, esto es sin estar trasnochados y sin haber ingerido bebidas alcohólicas al menos en las últimas 24 horas.

“Sabemos que los jóvenes son inquietos, se van de antro y pasan malas noches, pero hay que evitar estas conductas antes de vacunarse para minimizar el riesgo de reacciones inmediatas de la vacuna, como dolor en el sitio de la aplicación, inflamación, enrojecimiento y dolor de cabeza”, expresa Coronado Bastarrachea.

Tras ser vacunados deben seguir algunas medidas, como guardar reposo casi absoluto, pues “muchos jóvenes no sienten molestias y quieren realizar sus actividades normales como ir al gimnasio o jugar algún deporte, pero hay que evitar hacer ejercicio y exponerse al sol al menos por 24 horas, pues hacerlo comprometería el sistema inmunológico”.

Señala que sucede algo similar a cuando una persona va a la playa y se asolea, pues su sistema se debilita y pueden aparecer fuegos labiales, y es que la exposición al sol afecta al sistema inmunológico, y los virus, las bacterias y los hongos que normalmente no afectan, aprovechan y se manifiestan.

Por eso es importante seguir las recomendaciones después de la vacunación y evitar las efectos adversos.

También es importante que no ingieran bebidas alcohólicas al menos durante los tres días siguientes a ser vacunados.

El especialista apela a la solidaridad de los jóvenes para tomar el asunto de la vacunación con responsabilidad, y a reducir la movilidad social, sobre todo para proteger a las personas a su al rededor, principalmente los niños que ahora se han vuelto más vulnerable al no estar vacunados y porque el diagnóstico de Covid-19 en un niño es más complicado de tratar cuando hay gravedad y se requiere hospitalización, lo cual impacta a toda la familia.

Por ello pide que sean solidarios, acudan a vacunarse cuando les toque y mantengan el aislamiento, la sana distancia y el uso cubrebocas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Beneficiosas

El epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Rudy Coronado Bastarrachea, destaca que muchos estudios científicos han mostrado a lo largo de la historia los beneficios de las vacunas para los seres humanos, por lo que los jóvenes no deben estar temerosos de vacunarse.

Casos específicos

“No existe ninguna desventaja al recibir la vacuna de coronavirus en la juventud, sino al contrario, a menos que se trate de un joven con una enfermedad inmunodeficiente o que inmunocomprometa su sistema, como el VIH, la diabetes infantil descontrolada o el cáncer, casos en los que se debe hacer una valoración individual para decidir si se vacuna o no”, puntualiza.