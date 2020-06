Síndrome de la cabaña: los que no quieren salir aunque se flexibilice la cuarentena

MÉXICO.- México empezó la etapa de desconfinamiento con la aparición del semáforo de la “nueva normalidad” y en otros países, como España, se registraron casos de personas que no quieren volver a salir a la calle, se llama síndrome de la cabaña y es una realidad.

Te puede interesar: Dexametasona podría ayudar a vivir a pacientes graves con Covid-19

En México la etapa de confinamiento lleva casi tres meses y ahora, de manera paulatina, se están retomando las actividades en el país, siguiendo siempre las medidas de sana distancia. Sin embargo, para algunas personas esto no es una buena noticia.

¿Qué es el Síndrome de la Cabaña?

El síndrome de la cabaña es el temor y la ansiedad que experimentan algunas personas ante la posibilidad de regresar al estado previo al confinamiento. Es decir, es un estado anímico y mental que se ha estudiado en personas que, tras pasar un tiempo recluidos, tienen dificultades para volver a su entorno.

¿Qué causa el Síndrome de la Cabaña?

Son varios los factores que pueden influir en ese temor a salir a la calle. Vivimos una situación a largo plazo con el minuto a minuto, lo que genera incertidumbre, una sensación que deriva en miedo con mucha facilidad.

El Síndrome de la Cabaña, el miedo a salir después de estar confinados. Aunque aún no es momento de salir de 🏠 casa ¿cómo podemos prepararnos para no sufrirlo cuando sea recomendable salir?#AlAireConPaola 📺 pic.twitter.com/QPISRxT3Q8 — Paola Rojas (@PaolaRojas) June 16, 2020

El confinamiento, a nivel psicológico, no es fácil y tampoco saludable. Si además nos encontramos aislados se puede aumentar la vulnerabilidad.

Los especialistas recomiendan que la vuelta a la vida debe ser gradual, para que el cuerpo y la mente puedan adaptarse a una nueva realidad.

.- Con información de La Nación