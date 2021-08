Síndrome de Turner afecta solo a mujeres

Detección tardía del síndrome es el mayor problema

La talla baja es una de las principales manifestaciones del Síndrome de Turner, pero no la única, de manera que debe ser detectado y atendido de manera temprana para que la calidad de vida no resulte afectada.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Turner, que se conmemora el 28 de agosto, algunos especialistas ofrecieron una conferencia para hablar sobre el tema.

El endocrinólogo pediatra Mario Molina Díaz, adscrito al Departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez precisa que dicho síndrome ocurre por la ausencia de uno de los cromosomas.

“Es un padecimiento muy frecuente, ya que a nivel mundial se reporta un paciente por cada 2,500 nacidos vivos”, menciona.

Henry Turner fue el médico que descubrió en 1938 este síndrome, que se caracteriza por talla baja, ausencia del metabolismo sexual, es decir, no se tienen caracteres sexuales secundarios y no hay menstruación, entre otros.

Molina Díaz explica que habitualmente un individuo tiene 46 cromosomas, XX en mujeres, y XY en varones. Cuando el Síndrome de Turner está presente hay una pérdida en el cromosoma, por lo que las mujeres solo tienen 45 cromosomas XX.

Alteraciones o malformaciones a nivel renal —se puede nacer con un riñón único o en forma de herradura—, coartación aórtica, afectación a nivel estructural del cuello, riesgo cardiovascular, hipertensión, obesidad, hígado graso, alteraciones en glándulas —como la tiroides— y talla baja son parte de los problemas que ocasiona este síndrome.

Se aconseja hacer estudios genéticos de cariotipo para determinar la fórmula cromosómica y conferir el riesgo de la paciente a corto, mediano y largo plazo.

De 90% a 100% de las pacientes van a tener una talla baja importante, de 20 o 40 centímetros de diferencia con la media poblacional, por lo que es una de las cosas que más preocupa a los padres que llevan a sus hijas a consulta, sin saber que se trata del Síndrome de Turner.

Molina Díaz destaca que lo importante es que las mujeres con esta condición son susceptibles a tratamiento, de modo que se puede mejorar su estatura, composición ósea y calidad de vida.

Apunta que la ausencia de caracteres sexuales y la falta de estas hormonas que participan en la mineralización del hueso exponen a fracturas a mediano plazo, de manera que el tratamiento para alcanzar una mejor estatura es tan importante como un tratamiento hormonal llegando la edad cercana a la adolescencia para causar los cambios o caracteres que ayuden a la mineralización del tejido óseo.

Otras alteraciones que ocasiona el síndrome son susceptibles de tratamiento y ayudan a que no se compliquen otros órganos.

Horacio del Olmo, gerente médico de la Unidad de Endocrinología en Merck México, indica que antes del nacimiento se puede sospechar de Síndrome de Turner al realizar un ultrasonido perinatal, y en la utilización de sangre materna.

En el ultrasonido se puede detectar la acumulación de líquido en la parte trasera del cuello, edema o anomalías estructurales cardíacas o a nivel renal.

En el nacimiento o la niñez los datos clínicos de sospecha son el cuello alado, ancho o palmeado; orejas bajas, pecho ancho con pezones con gran separación, paladar ancho, brazos que viran hacia afuera, uñas angostas y hacia arriba, y estatura menor o marcadamente menor, así como una línea de cabello en la parte baja posterior a la cabeza, mandíbula retraída, y manos y pies cortos.

Los signos frecuentes en las adolescentes y la adultez, es la estatura baja e insuficiencia ovárica, esto significa que no se desarrollan los ovarios y hay una falta en el comienzo de los cambios sexuales esperados durante la pubertad.

La licenciada Andrea Torres, presidenta de la Asociación de Síndrome de Turner México A. C., la cual fundó en 2002, comparte que le diagnosticaron el citado síndrome cuando tenía 8 años, y en ese momento no tenía conciencia de lo que sería para su vida hasta que a los 14 años no podía crecer y lloraba porque quería ser como sus compañeras.

Recuerda que recibió mucho “bullying”, la molestaban por su estatura y ojos grandes, sufrió depresión, y no fue sino hasta que en Estados Unidos conoció una asociación de Síndrome de Turner y pusieron en sus manos documentación sobre el tema que entendió lo que le pasaba.

Asi nació su inquietud por crear una agrupación en México para ayudar a muchas niñas.

Afirma que comenzar con un tratamiento temprano para mejorar condiciones como la talla baja sí cambia la vida, y se comienza a ver como una condición y no como una enfermedad.

Enfatiza la importancia de un tratamiento multidisciplinario e integral del Síndrome, en el que se debe considerar la parte psicológica, emocional y social, pues las características físicas las hacen ser socialmente más retraídas, susceptibles al “bullying”, y de lo que se trata es de lograr que sean más independientes de la casa familiar, que tengan más seguridad y autoestima.

En la asociación trabajan con las niñas y los padres, para que estos últimos no las sobreprotejan, tengan una vida normal y puedan llegar a desarrollar al máximo sus capacidades.

El 90% de las mujeres con Síndrome de Turner son diagnosticadas de manera tardía, por lo que los conferencistas enfatizan la importancia de que el personal de salud y los padres estén atentos a las características del padecimiento, para que se pueda diagnosticar y tratar de manera oportuna.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Etapas de detección

El doctor Horacio del Olmo Téllez, gerente médico de la Unidad de Endocrinología en la compañía Merck México, resalta que el Síndrome de Turner puede ser detectado desde la etapa prenatal, en la infancia o primera infancia, pero generalmente el diagnóstico se demora y es hasta la adolescencia cuando se detecta, al notar los padres o la propia niña que no está creciendo como las demás de su edad, y hay ocasiones en las que el diagnóstico se hace en la edad adulta, cuando la mujer no puede embarazarse y acude en busca de tratamiento.