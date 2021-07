Síntomas que alertan de "Covid largo" o "prolongado"

MÉXICO.- La mayoría de las personas que contraen Covid superan la enfermedad en un lapso de entre dos y tres semanas. Sin embargo, hay también quienes pueden presentar síntomas hasta por 12 semanas o más, con el "Covid largo" o "prolongado".

Tras recuperarse, varios pacientes reportaron haber sufrido secuelas y otras complicaciones médicas, que perduraron desde semanas hasta meses después de haber sido dados de alta.

“Long-Covid” o “Covid Long-Haulers”

Estos casos de dieron a conocer como de “long-Covid” o "Covid largo" y los portadores serían “Covid Long-Haulers”, quienes cargan con los síntomas del SARS-CoV-2 por un tiempo prolongado, luego de la recuperación de la enfermedad.

Síntomas comunes del “Covid largo”

Las personas con una enfermedad prolongada experimentan una amplia gama de síntomas físicos y mentales.

De acuerdo con una nueva revisión publicada por el Journal of the Royal Society of Medicine, los 10 síntomas más frecuentes son:

Fatiga Dificultad para respirar. Dolor muscular. Dolor en las articulaciones. Dolor de cabeza. Tos. Dolor en el pecho. Alteración del olfato. Alteración del gusto. Diarrea.

Otros síntomas menos comunes del "Covid largo" son:

Deterioro cognitivo.

Pérdida de memoria.

Ansiedad.

Trastornos del sueño.

¿Cómo el “Covid largo” afecta la vida de las personas?

Más allá de los síntomas, quienes lo padecen también reportan problemas en su calidad de vida, salud mental y empleo, reportó la OMS en febrero pasado.

¿Cómo saber si tengo "Covid largo"?

Según la publicación, tener más de cinco de los síntomas mencionados en la primera semana de infección aguda se asocia significativamente con el desarrollo de este tipo de Covid. En este momento, las opciones de tratamiento son reducidas, pues la enfermedad todavía se está estudiando.