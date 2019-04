Son buenos si se toman con medida

Aconsejan solo medio vaso al día de jugo de frutas

En esta época de intenso calor una imagen que se viene a la mente con frecuencia es la de un vaso de jugo natural con muchísimo hielo.

Pero, ¡ojo! Antes de ir corriendo al refrigerador a ver qué fruta hay para preparar un jarra de jugo hay que tomar en cuenta las sugerencias de los expertos, que aseguran que el agua es preferible a cualquier otra bebida para mitigar el calor.

La maestra Delia Sansores España, coordinadora de Posgrados de Nutrición de la Universidad Modelo, señala que el Instituto Nacional de Salud Pública de México y la Universidad de Harvard coinciden en clasificar las bebidas en seis niveles de acuerdo con el grado aconsejable de su consumo.

“Las bebidas de frutas están en los niveles 5 y 6, es decir, no se recomienda consumirlas en exceso porque están relacionadas con la obesidad y otras enfermedades. Esto, debido a que se añade una cantidad importante de azúcar”, explica.

La especialista indica que las frutas ya tienen azúcar y si se preparan en jugo con dos o tres cucharadas de endulzante la cantidad de calorías que se bebe es similar a la de los refrescos embotellados.

La maestra Sansores recomienda que el consumo de jugos concentrados de fruta sea de 125 mililitros, es decir, medio vaso. “En esta temporada lo que debemos hacer es agregar agua pero no azúcar”, subraya.

Apunta que la limonada, el agua de jamaica (una flor que no aporta tantas calorías) y el agua de pepino o chaya con limón son muy buenos para mitigar el calor, pero no hay que irse con la idea de que se pueden consumir desmedidamente. En estos casos el consejo es el mismo: 125 mililitros y endulzarlos con edulcorantes no calóricos.

La maestra Sansores dice que hay quienes reemplazan los jugos embotellados por los verdes, por ejemplo de nopal, que al consumirse en exceso son perjudiciales.

“Si comemos la piña utilizamos de mejor manera sus nutrimentos, por ejemplo la fibra. Si la licuamos los nutrimientos tienen efecto menor. De preferencia hay que comer la fruta”.

De seguir las indicaciones y tomar solo 125 mililitros de jugos naturales, éstos aportan varios beneficios según la fruta de que estén hechos: vitaminas, minerales, fibra e incluso antioxidantes.

Para que se dé este beneficio hay que consumir el juego casi de manera inmediata a prepararlo, porque más de media hora después pierde sus propiedades.

La maestra Sansores enfatiza que estas recomendaciones son para el público en general, pues personas enfermas o deportistas de alto rendimiento requerirán cantidades que debe indicarles el médico.— Jorge Iván Canul Ek