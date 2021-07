Sputnik V para jóvenes en México: qué efectos tiene y qué debes saber

El Gobierno de la Ciudad de México decidió facilitar el proceso de vacunación entre adultos de 30 a 39 años para que reciban la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, aunque muchos no se mostraron animados al saber que serían vacunados con el Sputnik V.

De acuerdo con información de El Universal, las alcaldías que recibirán la vacuna de origen ruso son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Lo que debes saber de la vacuna Sputnik V

El biológico ruso también servirá para completar las segundas dosis de vacunación de las edades de 50-59 años en Álvaro Obregón e Iztacalco. Sin embargo, ante las dudas, estos son algunos puntos que debes saber sobre la vacuna Sputnik V:

En primer lugar, el biológico ruso fue el primero en ser registrado para su uso en el mundo. Su desarrollo estuvo a cargo del Instituto Gamaleya de Moscú y el Ministerio de Defensa.

En los resultados del penúltimo análisis en torno a la inoculación, la vacuna sorprendió a la comunidad científica al arrojar una eficacia del 97.6 por ciento.

Un estudio publicado en días pasados, sugiere que la primera dosis de la vacuna arroja una tasa de seroconversión del 94 por ciento, mientras que la segunda dosis aumenta en gran medida los títulos de anticuerpos y la capacidad neutralizante.

La vacuna consta de dos dosis, en la que se sugiere un espacio de 21 días entre cada aplicación. Autoridades rusas, citadas por El Financiero, afirman que sigue siendo efectiva en un periodo de 180 días entre una aplicación y otra.

La inmunidad es de nueve meses, de acuerdo con el Centro Nacional Gamaleya.

¿Cuáles son los efectos secundarios o reacciones de la vacuna Sputnik V?

En cuanto a las reacciones que puede generar la vacuna, no son diferentes a las presentadas por otros laboratorios como la AstraZeneca, Cansino y Pfizer pues después de la vacunación se puede presentar:

Dolor en el sitio de inyección

Mareo

Fiebre

Malestar general

Qué hacer antes y después de recibir la vacuna Sputnik V

Del mismo modo, UNO TV presentó una serie de recomendaciones para que la vacuna no “pegue/golpee” tan duro después de recibirla:

Prepárate para recibir la vacuna con una dieta saludable, por lo que evita comer grasas o alimentos saturados en sodio y azúcares. Es importante además que el día de la vacunación no asistas con el estómago vacío, pues esto puede generar mareos o desmayos.

No ingerir alcohol previo a la vacunación, esto no es porque el biológico pueda generar alguna reacción, más bien tiene relación con el efecto secundario del dolor de cabeza, que puede potencializarse con la ingesta de alcohol. Te recordamos otros datos del por qué no debes consumir bebidas alcohólicas después de vacunarte aquí.

Mantente hidratado también es importante para combatir los dolores de cabeza como efectos secundarios, así como el cansancio general.