Su uso se extiende

Más países exigen el cubrebocas en espacios cerrados

Gran Bretaña y Francia se movilizaron ayer para hacer obligatorio el uso de cubrebocas, caretas y otras cubiertas faciales en más lugares, mientras ambos países tratan de reactivar sus economías y al mismo tiempo prevenir rebrotes.

El gobierno británico declaró que el uso de mascarillas protectoras será obligatorio en tiendas y supermercados de Inglaterra a partir del próximo viernes 24, reporta la agencia de noticias The Associated Press.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en momentos en que aumentan los casos de coronavirus en Francia, el presidente Emmanuel Macron anticipó que para el 1 de agosto serán obligatorios los cubrebocas en todos los espacios cerrados.

La decisión de Gran Bretaña fue anunciada por el ministro de Salud, Matt Hancock, semanas después de que el gobierno hiciera afirmaciones contradictorias sobre la efectividad de la mascarilla en la pandemia.

Hancock aseguró a la Cámara de los Comunes del Parlamento británico que los cubrebocas ayudarán a proteger a las personas que trabajan en tiendas y a darle a la gente confianza para hacer compras de forma segura.

“No estamos fuera de peligro aún, así que debemos hacer todo lo posible para acorralar al virus y disfrutar el verano a salvo”, dijo.

Multados

En Inglaterra ya se debe portar cubrebocas en el transporte público y los hospitales. A quien no lo hace se le imponen multas de 125 dólares y las tiendas tienen derecho a negarle el acceso. Los niños menores de 11 años y las personas con ciertas discapacidades están exentos de su uso.

Hancock subrayó que las mascarillas complementan otras medidas de control, como el lavado de manos y el distanciamiento social.

Muchas naciones europeas, entre ellas Alemania, España, Italia y Grecia, exigen el uso de cubrebocas en espacios bajo techo.

Gran Bretaña y Francia adoptaron un enfoque más relajado y recomendaron los tapabocas pero sin hacerlos obligatorios hasta ahora.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien lleva tiempo presionando en favor de la medida, consideró que no debería esperarse al viernes 24, según le cita la agencia EFE. El funcionario calificó de “vergüenza” los “días de mensajes contradictorios y de comunicaciones confusas por el gobierno”.

Con la obligatoriedad del cubrebocas, las autoridades desean prevenir un posible segundo brote del virus y las consecuencias previstas por la Academia de Ciencias Médicas, que ayer advirtió que una nueva ola de infecciones sería aun más grave.

Los expertos del organismo alertaron que un segundo brote ocasionaría 120,000 muertes entre septiembre y junio de 2021, “en el peor de los escenarios”.

En Francia, agrega EFE, Macron indicó que dará a todos los ciudadanos la posibilidad de hacerse una prueba diagnóstica, incluso a aquellas personas que no tienen síntomas.

Con la multiplicación de los exámenes, Francia espera aislar a los positivos y no recurrir otra vez al confinamiento generalizado. “Aislaremos lo más localmente posible” en caso de otra oleada, dijo el presidente.

En Alemania, Helge Braun, coordinador de la respuesta oficial a la pandemia, manifestó que el país evitará un resurgimiento del virus si la ciudadanía respeta las medidas de prevención.

Adelantó que podrían imponer restricciones al traslado a zonas donde el patógeno reaparezca. “Nuestras medidas son las apropiadas para evitar una segunda ola de contagios”, subrayó a The Associated Press. “Sin embargo, ello requerirá seguir por el camino trazado, no descuidar las medidas y mantener la cautela ante el virus”.

Alemania logró aplanar la curva de contagios a tres por cada 100,000 habitantes por semana, una cifra sumamente baja en comparación con otros países.

Braun, médico internista, atribuyó el éxito nacional en el manejo de la crisis a las rápidas medidas para evitar que el sistema de salud se viera abrumado. Eso incluyó rechazar la idea de permitir que el virus pasara rápidamente por la población a fin de crear inmunidad.

Respuesta

Otras declaraciones de Helge Braun, a cargo de la respuesta a la pandemia en Alemania:

Nada de rebaño

Sobre la idea de fomentar los contagios para lograr inmunidad más velozmente: “Llegamos a la conclusión de que al menos que controlemos las infecciones rápidamente la enfermedad se contagiará en forma exponencial”.

Para largo

“Necesitamos mantener en vigencia esas normas (de higiene y distanciamiento social) para garantizar que el número de infecciones siga bajo”.