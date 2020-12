Sugieren no beber en festejos

Aconsejan ocupar el tiempo libre en otras actividades

Hay una razón por la que el consumo de alcohol es parte de tantas celebraciones, especialmente durante una temporada (el fin de año) en la que la gente quiere festejar alegremente con sus seres queridos, indica un artículo de la American Heart Association News.

La profesora adjunta de la Universidad del Sur de Florida, Lindsey Rodríguez sugiere que todo el mundo se abstenga del alcohol: “Puede volverse problemático cuando la gente bebe demasiado, sobre todo en estos momentos en que necesitamos que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. Es algo que debemos tomar en cuenta”.

Por su parte Joanna Buscemi, profesora asistente de psicología clínica de la Universidad DePaul en Chicago indicó que es posible beber durante las celebraciones de fin de año a un nivel seguro: “Todo comienza al saber cuál es ese nivel”.

Las pautas dietéticas federales mencionan varios riesgos de salud que pueden manifestarse por el alcohol y que algunas personas no deben consumirlo del todo. No obstante, si una persona bebe alcohol, debe hacerlo con moderación. Esas directrices definen el consumo moderado de alcohol como hasta una bebida al día para las mujeres y dos bebidas al día para los hombres.

El Instituto Nacional sobre el Alcoholismo y el Abuso del Alcohol (Niaaa, por sus siglas en inglés) desglosa los niveles más altos que definen un consumo excesivo del alcohol: en los hombres, tomar cinco o más tragos y en mujeres cuatro o más tragos en un periodo de dos horas se considera un exceso.

Por lo tanto, sea consciente de la cantidad que consume, aconsejó Lindsey.

“La gente se sobrepasa cuando no pone atención en lo mucho que ha bebido. Considere fijar un límite al comienzo de la velada”, añadió la psicóloga social.

De la misma forma, manténgase al tanto de cómo está llenando su tiempo, dijo Joanna. La pandemia podría eliminar algunas de las actividades y diversiones de la temporada de las fiestas. No permita que la bebida llene esa brecha.

“Creo que se necesita algo de creatividad y sentarse a pensar: ‘¿Qué me gusta hacer que no implique beber? ¿Qué puedo hacer para dedicarle más tiempo a esa actividad’”, expresó.

“Llene su tiempo libre con ejercicio, cuidado personal y actividades divertidas como leer, hornear o chatear con sus amigos. Debe ser algo divertido para que realmente substituya el beber”, mencionó Joanna.

Joanna también indicó que la pandemia podría estar llevando a la gente a desarrollar hábitos nuevos y no muy buenos: “Creo que es necesario romper el ciclo; y, para la gente que no tiene un trastorno por consumo de alcohol, es más fácil de lo que se piensa probar algo nuevo, cambiar la rutina”.

Con tantas personas que buscan en el alcohol un alivio para el estrés, también es importante recordar que puede empeorar las cosas con el tiempo, dijo Lindsay.

“Podría aportar un alivio a corto plazo. Pero cuando el alcohol desaparece, esos sentimientos de estrés y ansiedad no solo vuelven, sino que a menudo empeoran”.

Es bueno hacer un cambio saludable, comentó Joanna: “Creo que tal vez parte de la conversación que no se tiene, es reconocer para uno mismo que estos son tiempos muy difíciles, y que tendremos que darnos un respiro a veces. Que no hay que ser perfecto todos los días”.

Está bien, agregó, darse un poco de espacio para decir: “Esto es realmente difícil en estos momentos. No siempre será así, y estoy haciendo lo mejor que puedo”.

De un vistazo

Consejos comunes

“Otros consejos para mantenerse alejado del alcohol incluyen recordar no beber con el estómago vacío y cambiar a alternativas no alcohólicas, pero no necesariamente a los refrescos, que causan sus propios problemas de salud”, señaló Joanna Buscemi.

Estar hidratado

Lindsay Rodríguez sugirió mantenerse con la cerveza y el vino de bajo contenido de alcohol en lugar de los cócteles, además de beber un vaso de agua entre cada bebida alcohólica. Eso puede ayudar a llevar un ritmo más lento y a prevenir la deshidratación.