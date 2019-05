Alertan por “tampones en las rocas”, peligrosa moda para emborracharse

Un método para emborracharse está cobrando auge entre las jóvenes mexicanas, y busca principalmente que sus padres no detecten que consumieron alcohol; tampones en las rocas.

Monserrat es una de las adolescentes que participó en la práctica llamada “slimming”, “tampodka” o “tampones en las rocas”. La moda inició en Europa a través de un reto en redes sociales, mientras que en México el primer caso se registró en 2017. Ahora la tendencia va en aumento.

“La verdad si te sientes pues borracha, si sientes el efecto del alcohol nada más la diferencia es que no das como el olor a otras personas. Lo hacíamos más que nada porque era en el tiempo en que nuestras mamás no nos dejaban salir. No queríamos llegar a nuestras casas con el aliento a alcohol”, narró Monserrat.

Tampones en las rocas ¿en qué consiste?

La práctica consiste en remojar tampones en vodka para después introducirlos vía rectal o vaginal.

“Duele muchísimo, es como cuando tú te cortas y te pones en la herida alcohol, es así como que no lo puedes soportar, no usábamos nada para que se nos quitara el ardor, ya después de cierto tiempo se nos quita”, añadió Montserrat.

Por su parte, Ricardo Nanni, director nacional de tratamiento y rehabilitación en el Centro de Integración Juvenil explicó. “El mecanismo de absorción por este tipo de tejidos que tenemos en estas áreas pues es mucho más rápido, lo cual da un cuadro de intoxicación igualmente más rápido”.

Tendencia en aumento

Luego de realizar esta practica 6 o 7 veces, Monserrat sintió miedo porque empezó a notar cambios en su cuerpo.

“Yo ya empezaba a tener otros efectos en mi cuerpo, de que mi menstruación ya no era regular”, reveló la joven quien vive en Michoacán.

En 2018, un total de 345 pacientes recibieron atención en los centros de integración juvenil del país por consumo de alcohol vía mucosas, 131 de ellos eran de la Ciudad de México.

Un choque tóxico, el mayor peligro

“Dentro de las infecciones más importantes y más graves que tenemos es el choque tóxico. Es equivalente al picor que deja el irritante del chile es lo mismo, pero en la zona de la vagina, puede lacerar la vagina y producir hemorragias y además de los fenómenos inflamatorios en la zona por el alcohol, porque el alcohol es abrasivo. Todos los fenómenos infecciosos nos llevan a enfermedad pélvica inflamatoria que puede ocasionarnos infertilidad en un futuro”, puntualizó la ginecóloga María Teresa Solano.

Con información de Elizabeth Mávil.