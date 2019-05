Tomar mucho café puede no ser bueno para la salud

Se recomiendan menos de 6 tazas durante el día

Tomar un café es una excelente manera de despertar, un elixir para la concentración y una manera de proteger la salud, según algunos estudios, por ejemplo, uno que concluyó que tomar tres cafés al día reduce la mortalidad prematura hasta un 18%. Pero tomar demasiadas tazas en una misma jornada no solo te hace sentir irritable e inquieto, también puede ser perjudicial para la salud, publica “El país”.

¿Cuántas tazas?

Según una investigación, el tomar mucho café comienza a elevar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares cuando la costumbre es tomar seis o más cafés diarios.

El trabajo, publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, analiza la información genética de 347.077 personas de entre 37 y 73 años, sus hábitos “cafeínicos” y otras variantes de interés para determinar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares asociado a la bebida. Según los resultados del análisis, las personas que no toman café, quienes recurren a la variante descafeinada y quienes toman más de seis tazas al día tienen más probabilidades de desarrollar estas enfermedades que quienes toman una o dos tazas, quizá porque el café aumenta la presión arterial, sin embargo otros factores en la dieta podrían ayudar a que esto también ocurra.