Tras la pandemia, piden no normalizar el estrés

El estrés no debe ser normalizado, por lo que si una persona reconoce que tiene un malestar emocional y niveles de estrés que no puede controlar, debe buscar ayuda, así lo señala Araceli Franco Alcocer, psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicoanalista de TecSalud.

La profesional, quien ayer ofreció la charla “Estrés en tiempo de pandemia. ¿Cómo manejarlo?”, manifiesta que el estrés es el efecto de algo, y no hay que normalizarlo sino estar atento a él.

Explica que la enseñanza que dio la pandemia respecto al tema es que hay que mirar hacia adentro, ser más introspectivo y generar más autodiálogo, preguntarse a sí mismo “¿Qué me está pasando?, ¿qué me preocupa?, ¿qué está en mis manos hacer y qué no?, ¿qué hago para cuidarme?, ¿duermo bien?, ¿cuido mi sueño y mi alimentación?, ¿estoy activo?, ¿mantengo mis relaciones interpersonales?”, entre otras cuestiones.

Introspección y autodiálogo

Araceli Franco afirma que singularizar el estrés ayuda mucho a controlarlo: “Pensar cómo soy, cómo soy con la familia con la que vivo, cómo es la personalidad que tengo, y plantear de acuerdo a esto lo que se necesita”.

“’¿A qué le tengo miedo?, ¿qué siento que no puedo enfrentar?’ son cuestionamientos que la persona debe hacerse y que ayudan al manejo del estrés y la ansiedad”, explica la psicóloga.

Precisa que el estrés es una reacción que tiene el organismo y la psique, es decir, la mente, frente a situaciones adversas, como la que se está viviendo, y cada persona responde de manera diferente.

“Es como cuando dos personas tienen un mismo padecimiento y en el cuerpo se manifiesta de manera distinta, lo mismo sucede con el tema de la adversidad, las noticias. Lo que está pasando y la manera como se interpreta lo que ocurre impacta de manera distinta en los niveles de estrés de cada persona”, añadió.

El cuerpo expresa el estrés así

Hay quienes pueden tener manifestaciones orgánicas, del tipo gastrointestinal, cefaleas, taquicardia; otros en el estado de ánimo, en el comportamiento, al aislarse, tienen exceso de irritabilidad, pensamientos negativos, pueden estar ansiosos, deprimidos y con tristeza.

Otra forma de repercusión del estrés en el comportamiento es el abuso de sustancias, de alcohol y tabaco, por ejemplo.

La especialista destaca que la desigualdad social se ha visto de una manera muy clara en la pandemia, y quienes tienen mejores condiciones para vivir y afrontar la situación, tienen menos impacto del estrés.

Enfatiza que lo más importante es buscar ayuda cuando la persona siente que no puede controlar el estrés, sin importar la edad o el género.

En la plática, la psicóloga y psicoterapeuta estuvo acompañada de Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TecSalud, quien recomendó, además de estar atentos al estrés y atenderlo, no bajar la guardia ante la pandemia y la variante delta, que como se sabe, es mucho más contagiosa.— IRIS CEBALLOS ALVARADO