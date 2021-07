Vacuna antiCovid Sinovac: lo que debes saber de su eficacia y efectos

En lo que va de la pandemia de Covid-19, declarada en marzo de 2020; son al menos cinco las vacunas contra el Sars-Cov-2 que se han aprobado para su uso de emergencia, entre ellas la desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech.

De acuerdo con estudios realizados en Chile, publicados por La Tercera, esta vacuna (que ya ha sido aplicada en parte de la población de México, incluido Yucatán) tiene una muy buena protección frente a los casos graves y la muerte por esta enfermedad.

En tanto desarrolla anticuerpos capaces de bloquear el ingreso del virus a las células (anticuerpos neutralizantes contra la proteína Spike o S), pero estos disminuyen con el tiempo por lo que se hace necesaria una dosis de vacuna de refuerzo que permita aumentar esta protección.

Cabe destacar que en Chile, donde las autoridades están en trámites para desarrollar esta vacuna en Latinoamérica; se registró que en seis meses no hubo fallecidos y solo el 2 por ciento de los vacunados se contagiaron.

“A la fecha, un porcentaje muy bajo de casos de Covid-19 ha sido registrado en este estudio clínico. Del total de personas participantes, solo 45 de ellas hasta ahora han sido diagnosticados y casi todos han presentaron enfermedad con síntomas leves. Solo tres personas presentaron mayor cantidad de síntoma s que requirieron atención hospitalaria, pero con exitosa recuperación . En general estos casos corresponden a personas mayores con comorbilidades. No se ha reportado ningún fallecimiento por Covid-19 en este estudio clínico”, resumieron los investigadores.

Según los investigadores, los datos de efectividad obtenidos en Chile y en otros países que utilizan Sinovac demuestran que esta vacuna tiene una muy buena capacidad de prevenir la enfermedad severa y muerte causada por el virus. No obstante, por el momento no hay un estudio relacionado con las demás variantes del Covid-19.

Según el reciente estudio de New England Journal of Medicine (NEJM) demostró la alta efectividad de la vacuna Sinovac, luego de que 14 días después de la segunda dosis se reportara una protección del 65.9 % para prevenir síntomas de COVID-19, un 87.5 % de reducción en la hospitalización, un 90.3 % para evitar ingreso a UCI y un 86.3 % para prevenir fallecimientos por el virus.

