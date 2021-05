¿Por qué no debes ingerir alcohol después de la vacuna contra el Covid?

La vacunación en Yucatán avanza a buen ritmo, según información reciente, y ante la buena respuesta del sector educativo, maestros y administrativos, a quienes se les advierte evitar el consumo de bebidas alcohólicas en un plazo de 48 a 72 horas, presuntamente para lograr la inmunidad.

Pero, ¿por qué no debes ingerir alcohol después de la vacuna contra Covid-19? Lo cierto es que no existen estudios relacionados a las reacciones adversas a causa del alcohol, pero esto se debe a que los científicos han priorizado en otros temas y no su relación con las bebidas alcohólicas.

¿Se puede beber alcohol después de vacunarse?

Así lo señala un artículo de The New York Times, que refiere que el consumo de alcohol podría interferir en la respuesta inmunitaria, dependiendo de la cantidad que se ingiera. El mismo artículo recuerda que; así como hay estudios que sugieren que beber vino en moderadas cantidades ayuda a prevenir resfriados y enfermedades respiratorias, existen otros que advierte que el consumo inmoderado debilita el sistema inmunológico.

“Si realmente eres un bebedor moderado, no hay riesgo de tomar una copa en el momento de la vacuna”, señala Ilhem Messaoudi, directora del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de California, Irvine, citada en el artículo.

Por su parte, Ángela Hewlett, profesora asociada de enfermedades infecciosas que dirige el equipo para la enfermedad infecciosa Covid en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska; admite que en Estados Unidos varias personas llamaron con anterioridad a los centros de salud, para preguntar con cuánto tiempo de anterioridad debían dejar de consumir alcohol para asegurar la efectividad de la vacuna.

Al respecto, la especialista señaló que “los ensayos clínicos de las vacunas para la covid que actualmente están aprobadas para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) no analizaron específicamente si el alcohol tenía algún impacto en la eficacia de las vacunas”.

¿Qué vacunas tienen una reacción adversa con el alcohol?

En realidad, la relación entre alcohol y eficacia tiene más bien su origen en Rusia, donde Anna Popova, jefa del regulador de salud del consumidor de Rusia, recomendó que para asegurar una mejor respuesta inmune habría que dejar de consumir alcohol dos semanas antes de aplicarse la semana y dos semanas después de ésta. También dijo que deberían esperar al menos 42 días para el caso específico de la vacuna Spunki V.

Lo anterior causó controversia, debido a que Rusia es uno de los países con mayor consumo de alcohol.

En el caso de las vacunas de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, no hay estudios que demuestren que el alcohol inhibe la respuesta inmune. Sin embargo, la Sociedad Española de Inmunología, citada por El Economista, recuerda que el consumo de alcoholes destilados y drogas tiene efecto inmunosupresor, con unos mecanismos muy parecidos a los que se producen en situación de depresión o estrés.

Si mi vacuna es la Cansino: ¿puedo beber alcohol?

Cabe destacar que en su “Guía para la vacunación (Cansino)”, emitido por el Gobierno Federal, no existe un apartado específico sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en la vacuna y en el apartado de contraindicaciones señala que ésta no podrá aplicarse a:

Personas con antecedentes de reacción alérgica grave, tipo anafilaxia y alergia a cualquier componente de la Vacuna Recombinante contra el nuevo Coronavirus (Vector de Adenovirus Tipo 5).

Pacientes que aún no se han recuperado del Covid-19.

Embarazadas y pacientes menores de 18 años, pues aún no hay estudios suficientes sobre los efectos de la vacuna Cansino.

Personas que viven con inmunosupresión, debido a que la su respuesta inmune a la vacunación podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes.

En conclusión, aunque celebrar con una copa de vino el inicio de una esperada inmunidad ante el virus del Covid-19, no sería del todo “tan grave”, considerando que Yucatán tiene altos índices de alcoholismo, lo mejor será seguir las recomendaciones y no “tentar” a la suerte.

Además, es importante recordar que a pesar de la vacunación se recomienda mantener los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus, como el uso correcto del cubrebocas y el lavado constante de manos.