La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por siglas en inglés) otorgó este lunes 23 de agosto la aprobación total a la vacuna Pfizer / BioNTech contra el Covid-19 para personas de 16 años o más.

Esta es la primera vacuna contra el virus SARS-CoV-2 aprobada por la FDA y se espera que abra la puerta a más órdenes de vacunación.

“The FDA’s approval of this vaccine is a milestone as we continue to battle the #COVID19 pandemic.” – Acting FDA Commissioner @DrWoodcockFDA