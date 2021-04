Vacuna de AstraZeneca: síntomas de alerta para quienes la recibieron

MÉXICO.- La Agencia Europea del Medicamento (EMA) sugirió a las personas vacunadas con el biológico de AstraZeneca un seguimiento de su estado de salud durante las dos semanas posteriores de recibir las dosis, luego que se confirmó que los episodios de trombos, desatados en algunos pacientes, se desarrollaron como un efecto secundario del tratamiento de la farmacéutica con sede en Cambridge, Reino Unido. Estos son los síntomas de alerta para quienes la recibieron.

#BREAKING EU drug regulator #EMA reviewing possible links between Johnson & Johnson Covid vaccine and blood clots after reports of four cases pic.twitter.com/6TQznttpbn