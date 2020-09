Vacuna de Johnson & Johnson con fuerte respuesta inmune ante Covid-19

La vacuna, llamada Ad26.COV2.S, ha sido bien tolerada en dos dosis diferentes, según los resultados preliminares.

EE.UU.— La compañía Johnson & Johnson informó que su vacuna de dosis única contra el coronavirus ha tenido una fuerte respuesta inmune, según resultados preliminares publicados

La vacuna, llamada Ad26.COV2.S, también ha sido bien tolerada en dos dosis diferentes, según los resultados publicados.

El periódico El Mundo informó que "los resultados dados a conocer se refieren a un ensayo con cerca de un millar de adultos sanos", el cual es respaldado por el gobierno estadounidense, y se comenzó en julio, después de que se probara con éxito en monos".

Los resultados se publicaron en el sitio médico medRxiv, pero todavía no han sido revisados por otros investigadores.

JUST IN: #JNJ has announced the start of our Phase 3 clinical trial for our investigational #COVID19 vaccine candidate. We are fully focused on developing a safe, effective and urgently-needed preventive solution for people around the world. Read more: https://t.co/gi5PpMMcgu pic.twitter.com/vx0tpuH6Tc