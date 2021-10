Vacuna Sputnik V pronto sería autorizada por la OMS, dice gobierno ruso

El gobierno de Rusia afirmó este sábado 2 de octubre que sólo faltan detalles administrativos para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apruebe la utilización de la vacuna Sputnik V contra el Covid.

"Se han eliminado todas las barreras para la autorización de la Sputnik V por parte de la OMS, solo es necesario resolver procedimientos administrativos menores", se indicó.

La administración rusa citó al ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, en la cuenta oficial de Twitter de la vacuna Sputnik V, para dar a conocer la noticia.

BREAKING | Russia’s Health Minister Mikhail Murashko on #SputnikV @WHO authorization: All barriers for SputnikV authorization by WHO have been removed, only minor administrative procedures need to be sorted. It has been confirmed by @WHO Director-General @DrTedros.