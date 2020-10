Vacunarse cobra mayor relevancia

Influenza y Covid colapsarían el sistema de salud

El doctor Alejandro Macías Hernández, quien en 2009 fue comisionado para el manejo de la influenza en México, exhortó a la población a vacunarse contra la influenza en tiempos de Covid-19 para evitar una sindemia, término que hace referencia a la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población.

En rueda de prensa virtual en la que también participaron los doctores Alejandrina Malacara y Felipe Aguilar Ituarte, directora médica y miembro del equipo médico de Sanofi Pasteur respectivamente; el doctor Macías hizo mención del primer caso de influenza y Covid-19 registrado en México que, dijo, no deja de ser una curiosidad.

“No nos preocupa tanto que una persona se contagie de las dos enfermedades al mismo tiempo, lo que más nos preocupa es que pueda haber un colapso del sector público y los hospitales si se nos activan las dos (enfermedades) al mismo tiempo”, explicó el médico.

Más importante

En ese sentido, señaló que este año la vacuna de la influenza cobra particular importancia este año. “Hay que desear que nos ocurra lo mejor, pero prepararnos para lo peor”, aconsejó.

Para evitar la sindemia, es decir que se junten influenza y el Covid-19, hay que tomar acciones y seguir con la práctica de sana distancia, higiene y uso correcto del cubrebocas (desde el puente de la nariz a la barbilla).

Pero además, recalcó, es importante vacunarse y por ello celebró el incremento de la aceptación de la vacuna contra la influenza.

“Recordemos que la vacuna de la influenza que compra el gobierno de México es para los grupos de riesgos (personal de salud, menores de 6 años, mayores de 60 años, gente con enfermedades autoinmunes y embarazadas); a quien no le toque vacuna y lo pueda adquirir en las instituciones privadas hágalo, es una buena inversión no es un gasto porque es la principal medida de mitigación”.

Resaltó que “con toda certeza se van a reunir la epidemia de Covid con la estación de influenza (…) No debemos bajar la guardia, no debemos desesperarnos, hay que tomar fuerzas. Esta epidemia no se ha acabado. Este año, particularmente, debemos tener mucho cuidado”.

Virus estacional

Por su parte, la doctora Alejandrina Malacara señaló que la influenza infecta cada año de 3 a 5 millones de personas, de las cuales 650,000 pueden morir. “La influenza es un virus estacional, es decir, sucede cada año, y sucede a pesar de que existe una vacuna”.

Añadió que en México más del 90% de las personas que fallecieron de influenza en las últimas temporadas no estaban vacunadas.

Informó que la farmacéutica Sanofi Pasteur va a entregar este año cerca de 35 millones de vacunas influenza trivalente al Gobierno de México para prevenir contagios en la temporada 2020-2021. “Esto representa un incremento inusual de casi el 10%, comparado con las temporadas previas”.

La campaña de vacunación oficial contra la influenza comenzó el 1 de octubre pasado.— Iván Canul Ek