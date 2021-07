¿Qué tan efectivas son las vacunas contra la variante Delta?

MÉXICO.- La efectividad de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus se redujo a apenas 64 por ciento en Israel, informó en una declaración el Ministerio de Salud del país.

La nueva cifra se refiere al periodo comprendido entre el 6 de junio y el 3 de julio, y es significativamente más baja que la tasa de efectividad de 94.3 por ciento de protección contra la infección registrada entre el 2 de mayo y el 5 de junio.

La propagación de la variante Delta

El ministerio dijo que el descenso se observó junto con la propagación de la variante Delta del coronavirus en Israel. Sin embargo, la efectividad de la vacuna para evitar la hospitalización y la enfermedad severa por el coronavirus se estima actualmente en 93 por ciento en Israel.

Una tercera dosis

Actualmente, el ministerio está promoviendo la administración de una tercera dosis de la vacuna para quienes hayan registrado un descenso funcional en el sistema inmunológico, pero en este momento no se ha tomado ninguna decisión para lanzar una campaña sobre una tercera dosis para toda la población.

Estudio: Variante Delta de India es ocho veces menos sensible a anticuerpos

Asimismo, en otro estudio realizado en 100 trabajadores médicos de tres centros de India, se encontró que la variante Delta es ocho veces menos sensible a los anticuerpos generados por la vacuna contra el Covid.

Delta es más contagiosa

El estudio, llamado "Surgimiento de la variante Delta B.1.617.2 del Sars-CoV-2 y contagio después de las vacunas: Estudio colaborativo" , también encontró que la variante tiene una capacidad mucho mayor para contagiar a más personas.

El estudio colaborativo de India fue realizado junto con científicos del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge.

"La variante Delta B.1.617.2 no sólo domina los contagios posteriores a la vacunación con mayores cargas virales respiratorias en comparación con los contagios no producidos por Delta, sino que también genera mayor transmisión entre trabajadores médicos vacunados por completo, en comparación con otras variantes como B.1.1.7 (variante Alfa) o la B.1.617.1 (variante Kappa)" , revelaron las conclusiones del estudio.

El estudio indicó que la variante Delta es menos sensible a los anticuerpos neutralizadores de los individuos recuperados, con "mayor eficiencia de replicación" en comparación con la variante Alfa.

