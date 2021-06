Variante Delta de Covid: ¿Por qué la asocian con la gangrena y sordera?

INDIA.- La variante de coronavirus que está vinculada con la segunda ola de Cavid en India (Delta), ha sido relacionada por los médicos con la discapacidad auditiva, trastornos gástricos graves y los coágulos de sangre que conducen a la gangrena, síntomas que no se observan normalmente en los pacientes con Covid, compartió Bloomberg.

Esta variante, que conllevaría mayor riesgo de hospitalización, también sería dominante en Inglaterra y Escocia.

También conocida B.1.617.2 ya está en 60 países. Se le atribuyen las restricciones de viajes a Australia y a Estados Unidos.

“Necesitamos más investigación científica para analizar si estas nuevas presentaciones clínicas están vinculadas con B.1.617 o no”, explicó Abdul Ghafur, médico de enfermedades infecciosas del Hospital Apollo en Chennai, India. Ghafur comentó que está viendo más pacientes de Covid con diarrea ahora que en la ola inicial de la pandemia.

Seis médicos que tratan Covid en India enumeran los siguientes:

Dolor de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de audición y dolor en las articulaciones.

India informó de 18.6 millones de casos en 2021. La variante delta habría sido la “causa principal” detrás de la segunda ola más letal del país y sería más contagiosa.

Los médicos también encontraron casos de formación de coágulos en los vasos sanguíneos que irrigan los intestinos. Otros pacientes experimentan la pérdida de la audición y amigdalitis severa, explicó Hetal Marfatia, cirujano de oído, nariz y garganta en el King Edward Memorial Hospital de Mumbai.

Lo más alarmante en India es que el virus se propaga con rapidez, incluso en niños, expresó para el medio citado Chetan Mundada, pediatra del grupo de hospitales Yashoda en Hyderabad.

Los casos de mucormicosis, una rara infección micótica oportunista, también han aumentado en la India.

📍Delta variant #B16172:



50-70% more transmissible



2.7x more likely to be hospitalized than #B117



“Many people could end up in hospital, 🇬🇧 NHS could be thrown into another surge.”



Says @globalhlthtwit of @IndependentSage. #COVID19 #DeltaVariant pic.twitter.com/stca6XFKTD