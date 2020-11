Vexas, la nueva enfermedad que solo afecta a hombres y es mortal

MÉXICO. - Científicos de Estados Unidos encontraron una nueva enfermedad que podría causar la muerte solo en hombres. Especialistas de los Institutos Nacionales de Salud llamaron Vexas al trastorno en una investigación publicada en la revista The New England Journal of Medicine.

¿Qué es Vexas y cuáles son sus síntomas?

El síndrome es causado por mutaciones genéticas y sus síntomas, según la investigación, son fiebre, coágulos en la sangre, inflamación del cartílago, tejido pulmonar y vasos sanguíneos.

Además, los especialistas advierten que cuando los vasos sanguíneos se inflaman pueden llegar a afectar a los órganos vitales del cuerpo humano.

Sin tratamiento

Por su parte Dan Kastner, autor principal del estudio, mostró su preocupación, ya que los pacientes no responden a ningún tratamiento.

Mutación sólo en hombres

Los científicos estadounidenses identificaron mutaciones somáticas en los genes UBA1 en los pacientes con VENAX. Al principio lo encontraron en tres hombres, pero luego hubo otros 22. Al final del estudio lo detectaron en 25 personas del sexo masculino.

Los expertos vinculan la conexión de la mutación con el cromosoma X, dado que sólo afecta a los hombres.