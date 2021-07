Virus sintético defectuoso del SARS-CoV-2 sí interfiere el coronavirus real

Combatir el fuego con el fuego no es solo una frase popular, es un método real eficaz y muy utilizado en la complicada tarea de hacer frente a un incendio forestal.

Siguiendo ese mismo concepto, un equipo de investigadores de la Pennsylvania State University se preguntó si sería posible utilizar el SARS-CoV-2 contra sí mismo.

La respuesta a esa cuestión es afirmativa y desembocó en la presentación de una terapia de prueba de concepto en la que se usa el coronavirus para frenar el Covid-19.

El estudio se publicó hace unos días y consiste en un virus SARS-CoV-2 sintético diseñado en laboratorio de manera defectuosa para que interfiera con el crecimiento del coronavirus real y causando finalmente la extinción, tanto del virus que causa el Covid como del virus sintético.

“Una versión de este virus diseñado podría usarse como terapia antiviral frente al Covid-19”, citó espanol.yahoo.com.

