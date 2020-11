Los pacientes con esclerosis, con un factor de riesgo

¿Cómo afecta a las probabilidades de cáncer de una persona tener esclerosis múltiple (EM)? La respuesta podría depender del tipo de cáncer, muestra una investigación reciente de la que da cuenta HealthDay News.

El estudio encontró que los pacientes con EM tienen unas probabilidades mucho más altas de desarrollar cáncer de vejiga, en comparación con las personas que no sufren de la enfermedad. Pero también hubo buenas noticias. Su riesgo de cáncer de mama y de colon no es más alto que el de quienes no sufren de EM, según los investigadores canadienses.

El motivo de que los pacientes con EM sean vulnerables al cáncer de vejiga no está claro.

“Solo podemos especificar sobre el motivo de este hallazgo”, comentó la investigadora principal, la Dra. Ruth Ann Marrie, profesora de medicina y ciencias de la salud comunitaria de la Universidad de Manitoba, en Winnipeg.

Apuntó que las personas con EM tiene una tasa más alta de infecciones del tracto urinario, y es más probable que utilicen catéteres permanentes (o de Foley), que permanecen en la vejiga, que las personas sin EM.

“Esos factores podrían aumentar el riesgo de cáncer de vejiga", dijo Marrie.

Bruce Bebo, vicepresidente de programas de investigación de la Sociedad Nacional de la Esclerosis Múltiple (National Multiple Sclerosis Society), dijo que se necesita más investigación para confirmar el aumento en el riesgo de cáncer de vejiga. “Las personas con EM pueden tener síntomas y tratamientos urinarios que pueden en sí ser factores de riesgo del cáncer de vejiga”, apuntó.

Como parte del estudio, Marrie y su equipo compararon casi 54,000 personas con EM con casi 267,000 personas sin EM. Usaron los registros de cáncer para evaluar las cifras de 15 cánceres entre esos grupos.

Resultados

El estudio encontró que, de 2008 a 2017, las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga fueron 72% más altas entre los pacientes con esclerósis múltiple (EM). Las probabilidades de desarrollar un cáncer de colon o de mama no fueron mayores entre los que tenían EM, en comparación con los demás.