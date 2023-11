CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo se refirió al presidente electo de Argentina, Javier Milei al declarar que no le interesa tener una relación con el mandatario.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que no apoyó a ningún candidato, incluido Sergio Massa. “Y yo no apoyé a nadie, lo que sencillamente sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción, para poder estudiar el pagar colegiatura, y el que solamente tenga la gente, como opción, para poderse curar, el pagar a médicos o a clínicas particulares (…). “Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas. No solo en lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos, son los más ladrones del mundo, quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo.

AMLO se pronuncia en contra de la política privatizadora en Argentina



El presidente @lopezobrador_ aseguró que no apoyó a ningún candidato de Argentina, pero afirmó que no estaba de acuerdo "en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar, el pagar colegiatura, y que…

“Son los más ladrones, pero como forman parte de la oligarquía dominante, se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo y ni siquiera pierden su respetabilidad, al extremo de que se les pone de ejemplo. Por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo. No puedo estar de acuerdo con eso, eso es inhumano, eso es contrario a cualquier doctrina de cualquier religión en el mundo o del pensamiento humanista de los no creyentes, no estoy de acuerdo con eso, nunca voy a estar de acuerdo. “Además no me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales, o los potentados que promueven esas falacias”, expresó López Obrador.

Aseguró que puede convivir con gente “de la derecha” porque ellos “no son los autores intelectuales”: “Los que me chocan, me chocan, me chocan son los que elaboran todas estas mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología, entonces no acepto eso”. Agregó que respeta la decisión de los argentinos, tras el triunfo de Milei.

Referencia previa a las elecciones en Argentina

El día de ayer, también en rueda de prensa, el mandatario mexicano afirmó que Argentina se “había metido un autogol” tras los resultados de las elecciones en ese país donde quedó como presidente electo Javier Milei.

“Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aun con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación, para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol”.

