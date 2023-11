CIUDAD DE MÉXICO.- El contacto que tuvieron los monoplazas de “Checo” Pérez y Lando Norris en la vuelta 47 del Gran Premio de Abu Dhabi terminó por costarle una penalización de 5 segundos al piloto mexicano y de paso, que el británico de McLaren se fuera contra el de Red Bull con sus declaraciones tras la carrera en Yas Marina.

Tras el GP, el último del 2023 donde el ganador fue Max Verstappen, Lando no dudó en señalar que fue correcta la sanción al de Guadalajara y en tono sarcástico mencionó: “¿Checo no estuvo de acuerdo con la penalización? Ah, ok. ¿Ahora se puede chocar contra los demás? ¡Wow, no lo sabía! Había mucho espacio, tres o cuatros autos cabían a mi izquierda y me golpeó. Pero es bueno saberlo para el año siguiente, haré lo mismo”.

Pero la cosa no quedó ahí, el 4 del equipo anaranjado explicó desde su perspectiva cómo se dio el contacto: “No tengo idea que pasó con él (Checo), no sé en qué estaba pensando, traté de permitirle el paso, le dejé un gran espacio y aún sí me chocó”.

Y para rematar, expuso que el 11 de la escudería austriaca es un piloto que suele tener choques con los demás rivales: “Él choca con mucha gente, así que no es algo nuevo que nadie deba saber”.

Al respecto “Checo” Pérez realizó una declaración sobre los comisarios:

🇲🇽Esta fue la radio por la que llamaron a Checo Perez a declarar a comisarios tras la sanción de 5 segundos.



🗣️"Los comisarios son una broma. No puedo creerlo. Digo, han sido muy malos este año, pero esto es una broma".

pic.twitter.com/APti1MmwCb — Motor Xpert (@motor_xpert) November 27, 2023