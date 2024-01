EE.UU.— La noche de este pasado martes 23 de enero de 2024, dio inicio La Casa de los Famosos 4.

Y aunque esta nueva edición del reality show de Telemundo cuenta con figuras “destacables” como Lupillo Rivera, Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ o Mariana Rodríguez ‘La Kardashian mexicana’ y esposa de Vicente Fernández Jr. La llegada de Alfredo Adame fue lo más esperado de la noche.

Asimismo, apenas pasados algunos minutos, el exconductor del programa Hoy terminó por convertirse en el protagonista de esta nueva temporada, ya que además de emitir un par de polémicas declaraciones, también reveló secretos de su relación con Magaly Chávez.

Así fue el inicio de La Casa de los Famosos 2024 y el ingreso de Alfredo Adame

El también expolítico fue el último de los 23 participantes que ingresó a La Casa, por lo que a su llegada fue recibido por los 22 famosos que ya estaban conviviendo y conociendo las instalaciones.

Debido a las escandalosas declaraciones que desde hace un tiempo lleva dando el también exactor de telenovelas, algunas personas especularon que no sería del todo bien recibido, pero la realidad fue diferente.

A su llegada, los integrantes de esta nueva edición lo recibieron con abrazos y besos, e incluso fue uno de los que más emoción causó durante su ingreso.

Y aunque apenas inició el reality show, él ya está generando controversia, pues a minutos de haber ingresado comenzó a lanzar polémicas declaraciones.

La Casa de los Famosos 4. Alfredo Adame confiesa porque terminó su relación con Magaly Chávez

Alfredo Adame y Magaly Chávez sostuvieron una relación sentimental que duró apenas poco más de un mes, pero su ruptura ha dado más de qué hablar que el propio romance.

Y es que según algunos internautas, el exgalán de telenovelas no supera a la también exparticipante del programa Enamorándonos.

Pues a penas siendo la primera noche —de más de 100 que pasaran encerrados los concursantes— habló de Magaly Chávez.

Según el actor y conductor, la relación amorosa que sostuvo con la también cantante era un tanta sospechosa y nunca logró entenderla.

Asimismo, Alfredo afirmó que durante el poco más de un mes que duraron, nunca tuvimos relaciones sexuales y casi ni se besaron.

Y, una vez más el exconductor del matutino de Televisa puso en duda que Magaly Chávez fue mujer. Incluso cuando una participante de La Casa comentó que sí su ex “tenía garrote, Adame entre risas afirmó.

“En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada. Yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije qué pasó… Luego terminamos”, explicó Adame en la cocina de La Casa de los Famosos 4.

Cuando otra de las concursantes del reality show le dijo en tono de broma: “Te salió con premio”, Alfredo Adame volvió a reírse, pero en esta ocasión simplemente indicó que terminaron su relación, poniendo de este modo fin al tema.

“Simplemente dije, ‘hasta aquí’, estábamos en el reality de República Dominicana y ya me le alejé y todo el rollo y no sé qué y ‘pues terminamos reina tú y yo ya no somos nada’. La respeté y todo el rollo y pues bye bye. Y luego se puso pelonera conmigo”, detalló el actor.

Cabe destacar que, Alfredo Adame es la apuesta más fuerte de la cuarta temporada del programa de Telemundo.