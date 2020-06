Tras 4 meses en el desempleo, Diana Golden recibe despensas ante crisis por Covid-19

MÉXICO.— La pandemia de coronavirus ha afectado a todas las personas en el mundo, inclusive las que parecerían estar en un entorno estable, pues el virus de una u otra forma ha logrado desestabilizar a todos. Sobre todo en el ámbito económico.

Ahora y de manera sorpresiva, la actriz de Televisa Diana Golden fue captada yendo a recoger despensas de ayuda que distribuyen asociaciones como la ANDI o la ANDA.

📲🔴#ESCENA | "No me da pena": #DianaGolden por recibir despensa por COVID-19.



La primera actriz aseguró que de ninguna manera se siente avergonzada por pedir ayuda. Lleva 4 meses sin trabajar a causa de la pandemia. pic.twitter.com/9osLE2ucKY — Ahora Tabasco (@AhoraTabasco) June 29, 2020

Los diversos medios de comunicación que pudieron captar la llegada de la actriz le preguntaron sobre su situación, la cual dijo estar afectada y que por lo mismo de ninguna manera se siente avergonzada por pedir ayuda.

"¿Por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores". comentó la actriz.

"Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (…) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?", agregó Diana

Sigue sin pago por su trabajo

La actriz detalló que grabó un capítulo para el programa “Como dice el dicho”, sin embargo aún no llegan los pagos.

Aprovecho las cámaras para despotricar contra el gobierno y las obras planeadas: “están más preocupados por su tren maya”, que por ayudar a las personas, exclamó Diana Golden.

Mira lo que dice al actriz al minuto 25:00

Por último agradeció a las instituciones que ayudan a las demás personas en tiempos de crisis, y puntualizó que, aunque tiene familia que la apoya, ellos también tienen que cumplir con sus necesidades.- Con información de Radio Fórmula y Zócalo.

También podría interesarte: Actriz de Televisa pone puesto de hamburguesas para sobrellevar la crisis