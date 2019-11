AMLO no cambia a México, opinan actores y cantantes

Escépticos de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, actores y cantantes señalan que el país no ha cambiado como lo prometió durante su campaña. En la víspera de cumplir un año al frente del gobierno federal, estas son sus opiniones:

“Se necesita más trabajo y prosperidad”:

Montserrat Oliver “Ha sido un año muy revuelto, cayeron muchos que qué bueno que cayeron porque había cosas de muchos años. Qué bueno que haya cambios pero lo que yo necesito, yo Montserrat, es que haya más trabajo, más prosperidad y que todo vuelva a la normalidad porque siento que la gente tiene mucho miedo y se han parado muchísimas cosas”.

“México se merece más cosas en todas las áreas”:

Kika Edgar “Yo creo que siempre meterte en la política es un tema muy controversial porque cada uno tiene su punto de vista, sin embargo creo que México se merece más en todas las áreas y espero que se pueda lograr y que superemos cada una de las trabas que van existiendo. México se merece muchas cosas porque somos trabajadores, fuertes, decididos, solidarios, buenos. Espero que mejoren las cosas”.

“En la balanza, poquitas cosas me convencen”:

Blanca Guerra “No tengo ningún balance aún, todavía le estoy dando el beneficio de la duda a Morena para ver si se componen las cosas, es poco tiempo. Sin embargo tiene cosas en las que todos estamos de acuerdo, como en que los que menos tienen tengan más y tener una sociedad más equitativa.

“Creo que en la balanza, hay más cosas que todavía no se logran de lo que en su campaña prometió y algunas contradicciones de lo que sí están haciendo.

“Hasta entonces voy a creer en un gobierno, pero mientras yo vea todo esto, que los sueldos no son suficientes, en el transporte las cosas son una pesadilla y la inseguridad; si pones todo eso en la balanza hay poquitas cosas que en realidad me convencen y muchas que no”.

“El pueblo espera resultados de sus promesas”:

Erasmo Catarino “No hemos visto un cambio como tal, la inseguridad se ha incrementado, los servicios de salud han sido afectados, la economía no crece, el ejército es humillado porque el lema del Presidente es: ‘Abrazos no balazos’ y su ‘Patria amorosa’, la cual no funciona. Sé que no es fácil, nadie dijo que lo sería, sin embargo, seguir culpando a gobiernos anteriores no resuelve los problemas.

“El pueblo espera resultados de las promesas que hizo, se tiene que hacer valer la ley, el gobierno debe poner orden. Pero demos un voto de confianza: espero que el siguiente año tengamos seguridad, que se apoye a los campesinos y que todos los programas sociales sean distribuidos de una manera correcta, eso deseo para mi México, para mi gente, que el siguiente año nos vaya mejor”.

“Este gobierno ha cometido muchos errores”:

Roxana Chávez “Lo que te puedo decir es que este gobierno está cometiendo enormes errores al retirar apoyos importantes como el que había para las guarderías. Eso de que quieren que los beneficiados los reciban directamente para evitar una triangulación sólo hará que los hijos irresponsables le ensarten a los niños a las pobres abuelas y ese dinero se mal use para ir a las cantinas. También retiraron el apoyo en Cultura y recortaron presupuestos para fundaciones que hacemos la chamba del gobierno y a diferencia de ellos, no cobramos un centavo (en mi caso, la filantropía me ha costado todo lo que tengo, pero me hace feliz). Este presidente se ha rodeado de gente que no conoce el rubro de las secretarías que manejan y están haciendo el ridículo”.

