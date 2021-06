Buena respuesta de votantes pese a retrasos e inasistencias en el sur meridano

Como pasa en toda jornada de elección constitucional en Mérida, los electores de la zona sur de la ciudad despertaron muy temprano para cumplir con su obligación cívica de elegir a su próximo presidente o presidenta municipal, y diputados locales y federales.

Sin embargo, como siempre, las casillas abrieron a destiempo porque muchos funcionarios electorales de las mesas de votación no se presentaron por diferentes motivos.

Retrasos en apertura de casillas

En la mayoría de las casillas de las colonias del sur la votación se inició con una hora de retraso en promedio, lo que causó disgusto.

Ante la inasistencia de funcionarios de casillas, las personas que estuvieron en los primeros lugares no aceptaron la invitación para integrar las mesas directivas por compromisos personales, según argumentaron a los representantes del INE que tuvieron en control de las centros de votación.

Testimonios y lentitud

"Vine a las 6 de la mañana para votar temprano porque me voy a Seyé, pero no abren", señaló Víctor Madera Sansores, primero de la fila en la casilla 0549 de la escuela primaria "Justo Sierra", de la calle 83 con 14 del fraccionamiento Fovissste Morelos.

Cuando faltaba media hora para que comenzara la votación, programada a las 8 horas, los funcionarios y funcionarias apenas armaban las urnas y verificaban el material.

Desesperación de votantes

En la casilla 0534 de la primaria "José María Morelos y Pavón" ni siquiera había llegado la presidenta de la mesa de votación con el material y ya debía comenzar la votación porque el reloj marcaba las 8:03 horas.

La desesperación invadió a los electores para que empezara la votación que en la casilla 0517 de la primaria "Venustiano Carranza" de la calle 77 con 30-B de la colonia Vicente Solís, se cumplió una hora de espera sin que estuviera completa la mesa directiva.

Joven acepta responsabilidad

Por ello cuando el representante el INE anunció que ya una muchacha, Cristina Tun Chuil, aceptó, festejaron y esperaron que se fuera a cambiar de ropa porque era larga la jornada.

Con ese anuncio cesaron las reclamaciones y a esa hora, 8:48, ya había casi centenar de personas en la fila, pero la espera sería de una hora más porque tendrían que verificar las boletas.

Funcionarios de casilla con Covid

"Cuatro funcionarios de la mesa no vinieron, mandaron mensaje diciendo que tienen síntomas de Covid", comentó el funcionario del INE de esa casilla.

Panorama similar en el sur meridano

Este panorama de apertura con retrasos prevaleció en las casillas de las colonias San Antonio Kaua I, Dolores Otero, Santa Rosa y San José Tecoh, pero la tardanza no desanimó a la mayoría de los electores que esperaron pacientes su turno.

Los que acudieron a votar dieron preferencia a las personas que usan bastón, "burrito", silla de ruedas o presenta alguna discapacidad.

Así se vio en la casilla 0546 de la primaria "Benito Juárez" de Santa Rosa donde una adulta mayor de 82 años fue la primera en votar con ayuda de una persona.

Confusión y desánimo

En algunas casillas prevaleció la confusión que desanimó a algunos electores que se retiraron ante las trabas.

Esto se vio en la casilla 0628 de la primaria "Raquel Cisneros" de la calle 64 con 145 de la colonia San José Tecoh donde por falta de marcas para identificar la casilla por apellidos los mandaron de un lugar a otro, pero por la fila no esperaron y se fueron.

Vigilancia policíaca

Camionetas antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron rondines por las casillas, y camiones de las empresas de transporte público llevaron a los módulos de votación a los funcionarios del INE.

En el sur se vio a camiones de la Alianza de Camioneros de Yucatán, unidades que transportarán los paquetes electorales cuando concluya la votación a las 6 de la tarde.

Comicios tranquilos y protocolos de sanidad

A pesar de todos estos incidentes y retrasos, la votación se desarrolla con tranquilidad. El proceso es lento porque solo permiten el ingreso de dos electores y como máximo 8 personas en la antesala de las mesas de votación.

Cada vez que ingresa un elector, le toman la temperatura, aplican gel y le dan una toallita con desinfectante.