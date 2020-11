Detenidas en Cancún denuncian abuso y agresiones de policías

CANCÚN.- El pasado 9 de noviembre se realizaron manifestaciones por el feminicidio de Alexis, joven de 20 años que hallaron descuartizada, además de todos los feminicidios ocurridos en Estado de Quintana Roo.

Durante las manifestaciones agentes de la policía dispararon 'al aire' para dispersar a la gente y además detuvieron a algunas personas, quienes denuncian agresión sexual por policías.

María E.G.O., de 27 años de edad, asegura que fue violentada física y sexualmente por parte de los policías.

María terminó golpeada, violentada sexualmente y detenida en la Fiscalía del Estado, por tratar de escapar de las balas que los agentes de la policía estaban lanzando. La mujer trabaja en el Colegio Kukulkán, donde estudiaba la joven Alexis.

“Yo no sabía ni qué hacer. Decidí correr en sentido contrario de donde venían las balas. Pero cuando iba corriendo salieron más policías. Casi choco con uno. Él estaba tirando en recto, ahí decidí tirarme al piso. Vi a otras chicas ahí. Éramos cinco. Llegó un grupo de cinco o seis policías, altos, robustos y nos empezaron a golpear. A una mujer le dieron con un palo en la cabeza. Ella gritaba: soy periodista, no hice nada, estoy trabajando. A otra le dieron en la espalda. Nos decían que si queríamos desmadre, lo íbamos a tener”, comentó María Elena.

Cuando la trasladaron al interior del palacio municipal María se percató de que ahí mismo se encontraba su compañera de trabajo Quetzalli R.D., de 22 años, quien también sufrió golpes, insultos y violencia sexual.

“Cada que decía algo, me soltaban un golpe. Cuando íbamos por la parte de atrás del ayuntamiento, me empezaron a pegar en las costillas, me sacaron el aire. Medio podía caminar. Un policía me agarró del glúteo, sus dedos llegaron hasta mi vagina, así me quiso levantar. Me hice bolita y casi a rastras me metieron”, narra María Elena.

Testimonio de Quetzalli

Por otro lado Quetzalli dice afirma: ''Mientras me golpeaban, los policías decían que conmigo se iban a desquitar de todo el desorden que habíamos hecho, que si queríamos desmadre, desmadre iba a tener. Aunque yo no había hecho nada que no fuera gritar y cantar; me levantaron y me llevaron donde estaban ellas. Me pusieron de cuclillas. Fue entonces cuando una de las mujeres policías metió su mano por abajo de mi short, metió sus dedos en mi vagina y me levantó así. Grité, grité lo que me estaba haciendo, personal de derechos humanos llegó corriendo. Le pidieron su nombre a la policía, pero ella se negó a dárselos y se fue.

Además de las dos mujeres el director de la misma escuela Kukulkán, Julián Ramírez también fue detenido con abuso de fuerza, testigos aseguran que fue ingresado al ayuntamiento chorreando sangre.

Los tres agredidos asistirán este día, acompañados por Derechos Humanos a levantar su denuncia a la Fiscalía por las agresiones recibidas por parte de la autoridad.