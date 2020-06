MÉXICO.— Eiza González es otra famosa que se ha manifestado en contra del asesinato de Giovanni López, sin embargo la actriz utilizó su Twitter para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por la muerte del joven albañil a manos de policías de Jalisco.

Pero su intentó por clamar justicia para Giovanni fue mal visto por los internautas, quienes además de atacarla le recalcaron que quien debe responder es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no AMLO.

Eiza al igual que Salma Hayek, Gael García Bernal, Guillermos del Toro y otros más, utilizó sus redes sociales para alzar la voz en contra del abuso de las autoridades cometido hacia ciudadanos.

Pero a diferencia de otros famosos, Eiza decidió cuestionar al presidente de la república y en un corto tuit le pido una respuesta sobre lo sucedido en Guadalajara.

Y Giovanni?? ¿Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió?", preguntó Eiza González a AMLO.

Este mensaje desató el enojo de algunos cibernautas, quienes además de criticarla le dijeron que por qué no mejor le preguntaba a Enrique Alfaro, pues él fue quien dio la orden a los policías de reprimir a quienes no usaran el cubrebocas.

Existen los estados, señorita, no todo le compete al gobietno federal, ese @ va a otro lado

⭕ Aclaración: el gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR del PAN/MC fue el que ordenó reprimir a quienes no usaran cubrebocas. López Obrador siempre dijo que eso no estaba bien.



¿Por qué no presionas al gobernador?