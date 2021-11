"El Mijis" interpone denuncia por secuestro y tortura ante la FGE

Foto: Twitter Aparece "El Mijis". El exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", quien está desaparecido desde ayer luego de una protesta (Foto de @El_Universal_Mx) Pedro Carrizales Becerra ❮ ❯



SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (SUN).- El vicefiscal jurídico en funciones de titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruíz Contreras, informó que ya se recibió la denuncia por parte del ex diputado local Pedro Carrizales Becerra mejor conocido como "El Mijis" quien denunció haber sido privado de su libertad y torturado por parte de civiles durante el pasado fin de semana, por lo tanto ya están en marchas las investigaciones.

Ruíz Contreras, expuso que fue el día de ayer lunes cuando se recibió la denuncia en la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos por parte del ex legislador local, en la misma establece que fue privado de su libertad por algunas horas por un grupo de personas quienes le pusieron una capucha en la cara y lo torturaron durante un tiempo hasta que finalmente lo liberaron a la orilla de carretera cerca de la comunidad de Cerro Gordo ya en el municipio de Villa de Zaragoza.

Añadió que se está analizando el hecho para verificar la veracidad de los señalamientos, en cuanto a las referencias que se dan sobre como acontecieron las cosas y advirtió que de haber incurrido en falsos testimonios pudiera tener consecuencias penales, pero de entrada las investigaciones están en curso desde el mismo día de ayer lunes.

Finalmente, expuso que de acuerdo a lo que refirió Carrizales Becerra, en realidad no estaba a las afueras de un concierto por la zona de El Domo como lo había externado, sino que en realidad junto con dos de sus acompañantes se encontraban en otro lugar cercano a periférico y la carretera a Rioverde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y fue ahí donde fue "levantado" por estos sujetos desconocidos, pero por ejemplo no ha explicado que pasó con sus acompañantes, puesto que ellos no fueron privados de su libertad, por lo que seguramente se les llamará a declarar para que ellos puedan dar su versión de que fue lo que sucedió.