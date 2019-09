El primer ministro británico se compara con el “Increíble Hulk”

LONDRES, Inglaterra. — El primer ministro británico, Boris Johnson, se comparó con el “Increíble Hulk” en una entrevista publicada el domingo en un periódico donde enfatizó su determinación de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea el próximo mes.

Johnson enfrenta obstáculos legales y políticos considerables, pero le dijo al Mail on Sunday que cumplirá con el Brexit para el 31 de octubre, pase lo que pase.

“Cuanto más se enoja Hulk, más fuerte se vuelve”, dijo Johnson al tabloide, invocando al personaje de historietas conocido por su fuerza formidable pero destructiva.

Johnson sigue desafiante a pesar de que el Parlamento británico aprobó una ley que le exige buscar una extensión a la fecha límite si no se llega a un acuerdo de divorcio con la Unión Europea a mediados de octubre.

Además, el tribunal superior de Escocia dijo que la decisión de Johnson de suspender el Parlamento era ilegal.

El primer ministro se reunirá el lunes en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar el tema del Brexit.

El coordinador de Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, dijo que los comentarios del líder británico mostraban falta de madurez.

Even to Trumpian standards the Hulk comparison is infantile. Is the EU supposed to be scared by this? The British public impressed? Is this Boris Johnson whistling in the dark? https://t.co/g6FwEQCTMG