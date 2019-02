Enstone, Ing., (Notimex).- Los pilotos Daniel Ricciardo, de Australia, y Nico Hulkenberg, de Alemania, presentaron este martes el nuevo monoplaza de la escudería Renault, con el que competirán en la temporada 2019.

El RS19, de color amarillo y negro, está listo para las pruebas de invierno que se llevarán a cabo el próximo 18 de febrero en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en España.

“Estoy aquí para hacer un trabajo en la pista y conducir lo más rápido posible, pero me gustaría traer energía al equipo”, aseguró Ricciardo, nuevo corredor de Renault, quien llegó procedente de la escudería Red Bull.

La escuadra francesa buscará superar el éxito conseguido en la temporada pasada, cuando firmó su mejor campaña como cuarto lugar de la Clasificación de Constructores, con Nico Hulkenberg y Carlos Sainz, piloto que correrá con Mclaren a partir de este año.

Ladies and Gentlemen. Mesdames et messieurs. The Renault R.S.19.

#RSspirit pic.twitter.com/UKNQkLAw50

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 12 de febrero de 2019