Filtran fotos de Roberto Carlo sin ropa; él asegura que fue un exnovio

Fotos desnudo de Roberto Carlo circulan en las redes sociales, advirtió el comentarista del programa "Sale el Sol", quien tomó con buen humor el caso y solo espera salir bien en las imágenes.

A Roberto Carlo no le preocupa que publiquen las imágenes en la red social de Twitter y confirma que esas fotos son de él, ya que en una ocasión envió sus fotos a un exnovio.

El también actor decidió informar a sus fans sobre estas imágenes porque le han llegado mensajes en los que le advierten que las van a filtrar en Twitter.

"Amigos me llegaron varios mensajes advirtiendo que van a sacar mis nudes. Hace muchos años se las mande a un novio así que si es posible. Pero no me preocupa la verdad, sólo espero que me vea bien ja,ja ja.

#RobertoCarlo, conductor de #SaleElSol, confirmó que las fotos íntimas que se filtraron de él esta mañana... ¡Soy reales! 😱



El también actor confesó que las mismas se las envió a una ex pareja quien las habría publicado en Internet: https://t.co/7AAZh8Ulou #FamososDesnudos 🔥 pic.twitter.com/TZsBiZCJU0 — LavaderoDeLasMuñecas (@LavaderoMunecas) February 26, 2020

Roberto Carlo en tono de buen humor dijo: "espero que las disfruten mucho...". En diciembre, el comentarista destapó su relación con Roberto Curi durante un viaje a Europa.

Los rumores sobre las preferencias sexuales del artista comenzaron a ser más frecuentes. Cuando anunció su relación con Rubén Kuri sus fans lo apoyaron y lo felicitaron por su valiente decisión.

Ante esta publicación, sus fanáticos lo apoyaron en esta situación y le recomendaron que tomara acciones legales, ya que se publicarían sin su consentimiento.

Síguenos en Google Noticias