Illinois legaliza el consumo de la mariguana recreativa

CHICAGO (EFE).- El consumo recreativo de mariguana será permitido para los adultos en Illinois a partir del 1 de enero de 2020, según una ley promulgada este martes por el gobernador del estado, JB Pritzker, quien destacó el proceso legislativo seguido para legalizar esta sustancia.



“Somos el primer estado de la nación en legalizar completamente el uso del cannabis a través de un proceso legislativo bipartidista, sin necesidad de un plebiscito”, declaró el gobernador.

La nueva ley permitirá borrar los antecedentes penales de personas procesadas por tenencia y consumo de cannabis en el estado, algo que Pritzker considera “un paso equitativo y de justicia”.



La legislación, según dijo, beneficiará a los afectados por “décadas de aplicación de una guerra contra las drogas que ha sido un fracaso”.



Dentro de seis meses, los residentes en el estado que sean mayores de 21 años podrán poseer para su consumo hasta 30 gramos de flor de cannabis, 5 gramos de concentrado y no más de 500 miligramos de tetrahidrocannabinol (THC), su único componente psicoactivo.



Los pacientes de mariguana medicinal podrán poseer más de 30 gramos si lo cultivan en sus viviendas en una habitación cerrada y fuera de la vista del público, con el permiso del propietario.



Los límites de posesión son menores para los no residentes en el estado, con 15 gramos de flor de cannabis, 2.5 gramos de concentrado y no más de 250 miligramos de THC.



La mariguana se venderá en dispensarios licenciados especialmente que funcionarán en todo Illinois.



El empaque estará sellado y etiquetado, será resistente a los niños y se exigirá que se afirme que el cannabis “puede crear hábito”. Además, no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o que estén amamantando.

De acuerdo con la nueva legislación, será ilegal revender marihuana y sacarla del estado, ya que el consumo sigue siendo no autorizado en gran parte del país, como dicta la ley federal.



Asimismo, estará prohibida la publicidad sobre consumo de cannabis cerca de escuelas, patios de recreo, transporte público y propiedad pública, como también en cualquier actividad comercial destinada a los menores.