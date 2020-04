IMSS de Izamal da a conocer cinco casos sospechosos de Covid-19

Serían ya un total de 6 casos en Izamal, el primer caso es mujer que ya falleció

IZAMAL, Yuc.- La mañana del jueves 16 del presente mes, derechohabientes del IMSS de Izamal reportaron que al menos dos pacientes fueron trasladados en ambulancia a la ciudad de mérida.

Médicos y enfermeros que estaban debidamente bien protegidos con equipo médico, los rumores de coronavirus en Izamal poco a poco se expandían en el municipio; la psicosis poco a poco fue cobrando fuerza cuando lo que se comentó lo que sucedía en el IMSS 62 de Izamal.

Las horas pasaban y loa rumores ya se volvía el tema de la tarde, los pocos que salían comentaban, en las redes sociales ya varios tocaban en tema, todos con preocupación sobre el avancé del corona virus en el pueblo mágico de Izamal.

Por la tarde el alcalde de Izamal, Fermín Humberto Sosa Lugo, fue informado por la dirección del IMSS del municipio de cinco sospechosos de contagio del coronavirus, lo que puso ya a Izamal en alerta roja por el repunte del virus en el municipio.

Ahora la ciudadanía debe cooperar mas , eviten salir se sus hogares hagamos todo lo posible para no salir, pensemos en los abuelitos, papá, mama y hermanos, si seguimos al pie de la letra las indicaciones nos va ir bien, pero si el pesimismo de unos de arriesgar a un pueblo de no hacer lo indicado es lo que se desea es por que realmente no quieren a la familia.

"Piensen en todos los médicos, enfermeras,todo personal médico, personal de la comuna como policías que a diario se arriesgan; que se piense en esos empleados de servicios públicos que a diario barren las calles, para seguir con la belleza de Izamal. Piensen en los empleados públicos pensemos en todos no se arriesguen, no salgan si no es necesario", destaca el alcalde Sosa Lugo en breve entrevista.

También mencionó que el virus está en todas partes, por lo que pidió que todos acaten las disposiciones emitidas por los gobiernos federal y estatal, la de lavarse las manos con frecuencia, de usar cubrebocas si se sale a la calle, de usar gel antibacterial las veces que se pueda

Serían ya un total de 6 casos en Izamal, el primero que se dio a conocer con la desafortunada información de que la mujer poco mas de 50 años falleció.

"Hago un llamado enérgico a quedarse en sus hogares, hoy no podemos saludar a los amigos, a los compadres, a la familia, pero seguramente en un tiempo no muy lejano lo haremos posible y con viviremos con ellos como unas semanas atrás lo hacíamos, pero si seguimos desobedeciendo las indicaciones seguramente a muchos de nuestros seres queridos nunca mas podremos volver a ver, por eso la importancia de que se queden en sus hogares, hagamos de esta cuarentena motivo para pensar en el mañana, de pensar que pronto pasara todo y nos veremos para saludar", dijo Sosa Lugo.

Síguenos en Google Noticias