Juan Osorio agradece la atención de Niurka hacia él y su hijo

El exesposo de la cubana agradeció el apoyo que le brindó y señaló que ahora se lo está dando a Emilio, el hijo de ambos.

MÉXICO.— El productor Juan Osorio expresó un agradecimiento especial hacia su expareja Niurka Marcos por haberlo apoyado cuando tuvo Covid-19.

Ahora que Emilio, el hijo de ambos también ha enfermado de la Covid-19, Juan también agradeció que la cubana este al pendiente del joven.

"Me dio todo el apoyo y ahora se lo está dando a su hijo. Está súper pendiente, habla mañana, tarde y noche para ver cómo está evolucionando Emilio", comentó el productor de telenovelas.

Banda su apoyo es muy importante, Emilio está confinado por dar positivo de covi 😥 ayuden a que no se desespere.Gracias valedores pic.twitter.com/Y7Z5rrd65z — juan osorio ortiz (@osoriojua) January 13, 2021

Osorio comentó que Emilio está en confinamiento hasta volverse a hacer la prueba del coronavirus. También informó que lo único es que perdió el gusto y el olfato y que el doctor lo checó y tiene un poco inflamada la garganta, pero está estable.

Gracias gracias a toda la banda. Ayer fue muy importante sus comentarios para Emilio se puso contento lo motivaron . pic.twitter.com/HhmDn9xAaa — juan osorio ortiz (@osoriojua) January 15, 2021

De ella solo he recibido apoyo

En los últimos días de diciembre el productor compartió que estaba contagiado y libró la difícil batalla contra el coronavirus empezando este 2021.

Este recuerdo de mi familia cuándo Olani cumplió sus 15 años,me motivó para pelar contra el Covi 🤢🫁 gracias a todos por su amor. pic.twitter.com/FIJz7t8KzD — juan osorio ortiz (@osoriojua) January 11, 2021

Por su parte, Niurka fue criticada por compartir en redes sociales paseos por cenotes de Yucatán y una noche de fiesta en un bar de la ciudad de Mérida. Al respecto de esto, Osorio se mantiene al margen.

"No puedo criticar a una persona de la que sólo he recibido apoyo y que ha estado atenta tanto de su hijo como de un servidor; en el momento en que yo necesitaba de sus palabras de apoyo las tuve, no puedo criticar ni hablar de algo que no vi, ni qué razón tuvo", señaló el exesposa de Niurka.

