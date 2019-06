Millennials con genes latinos triunfan en Hollywood

Hollywood está viviendo una buena temporada, pues tiene una inyección de personajes de origen latino y de belleza femenina. Actualmente, muchas actrices con raíces hispanas triunfan por su talento, así sea en la industria cinematográfica, televisiva o teatral. Y para muestra un botón. Aquí 10 de las estrellas de éxito.

Zoe Saldana (1978). Nació en Nueva Jersey, aunque a los 10 años se trasladó a República Dominicana. En 1998, obtuvo un pequeño papel en la serie de televisión “Law & Order”. Algunos de sus filmes más notables son: “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (2003) y “Star Trek” (2009). En 2009 obtuvo gran popularidad al coprotagonizar el afamado filme de James Cameron, “Avatar,” donde interpretó a Neytiri.

Zoe Saldana

Aimee García (1978). Protagonizó la serie “Rush Hour”, famosa en el cine gracias a la mancuerna de Jackie Chan y Chris Tucker. Le gusta jugar golf, su mamá es mexicana y su padre puertorriqueño. De no ser actriz -dice-, sería astronauta. Tiene un papel secundario en “Robocop” como científica junto Samuel Jackson, Micheal Keaton y Gary Oldman.



Aimee García

Rosario Dawson (1979). Actriz y escritora estadounidense, trabajó en películas como “Sin City” y “Men in Black II”. Dawson fue descubierta a sus 16 años en las escaleras de su casa por el fotógrafo y director de cine Larry Clark, quien le ofreció un rol principal en “Kids”. Tras su exitoso debut, Spike Lee la contrató para “He Got Game”. También aparece en “Daredevil”, la serie de Netflix.

Rosario Dawson

Morena Baccarin (1980). La actriz brasileño-estadounidense nació en Río de Janeiro, y promete una carrera exitosa. Sus 240,000 seguidores en Twitter no cesan de adularla. Debutó en la película “Perfume” (2001), ambientada en el mundo de la moda. Se hizo famosa por su actuación en la serie “Homeland”, y luego enloqueció al mundo con su participación en “Deadpool”.

Morena Baccarin

Natalie Martínez (1984). Es una modelo y actriz estadounidense de origen cubano. Ha participado en telenovelas y vídeos musicales –entre ellos, “Señorita”, de Justin Timberlake. En 2008, Natalie interpretó un papel en la película “Death Race”, al lado de Jason Statham. A Martínez le encanta comer, particularmente vaca frita, arroz con tostones y paella.

Natalie Martínez

Odette Annable (1985). Odette Juliette Annable fue bautizada como Odette Juliette Yustman, y es una actriz estadounidense de origen colombo-cubano. Es una apasionada de la moda y los deportes, habla perfectamente el español (no en vano su madre es cubana), adora los perros y es considerada una de las 100 actrices más atractivas del mundo.

Odette Annable

Natalie Morales (1985). Actriz estadounidense de raíces cubanas. Tuvo varias apariciones en la primera temporada de la serie “White Collar”. Apareció en películas como “Going the Distance” y en series como “The Middleman”, y fue elegida como la más guapa por segundo año consecutivo, según la revista “Glam’mag”.





Natalie Morales

Génesis Rodríguez (1987). Es conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”. Génesis Rodríguez es hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Hace dos años tuvo un papel estelar en “Tusk”.

Génesis Rodríguez

Alexa Peña-Vega (1988). Actriz y cantante de ascendencia colombiana por vía paterna. Es conocida por interpretar a Carmen Cortez en las películas de “Spy Kids”. Desde que llegó a la pantalla grande en el 2001, la saga dirigida por Robert Rodríguez fue muy querida por el público alrededor del mundo.

Alexa Peña-Vega

Edy Ganem (1989). La actriz Edy Ganem, quien fue parte de la serie “Devious Maids”, ahora es una triunfadora. Su personaje en la webserie titulada “Tattoed Love”, es una mujer fuerte y poderosa líder de un grupo llamado “Las chingonas”. La actriz ya produce películas independientes y tiene un coestelar en “After the Wedding” (2016).