Muere en la soledad y la pobreza la famosa vedette Thelma Tixou

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL y Notimex).- Vedette, cantante, actriz y bailarina, todo esto era Thelma Delia Sukiennik, mejor conocida como Thelma Tixou, quien nació en Buenos Aires, Argentina, pero que desde muy joven llegó a México para consagrarse como estrella.

Fue el representante artístico Ángel Shuger, quien en la década de los 70 trajo al país a la actriz, quien triunfara en el Teatro Blanquita.

Tixou, conocida como “La cintura de oro”, fue elemento principal de los cabarets de moda en aquellos tiempos, como El Capri o El Clóset y gracias a su versatilidad en los escenarios puedo coincidir, en obras teatrales, con artistas como Javier López “Chabelo” y Alberto Rojas “El Caballo”, entre otros famosos.

Sin embargo, Thelma alcanzaría la fama internacional al ser parte de la película “Santa Sangre”, del director Alejandro Jorodowsky en 1989.

Posteriormente actuaría en cintas como “La Superdotada” y “Cándido Pérez, especialista en mujeres”.

También incursionó en la televisión, donde llevó su calidad histriónica a “Variedades de Media Noche”, “Siempre en Domingo” y en telenovelas como “Salomé” y “Las Vías del Amor”.

Contrajo matrimonio con su mánager, pero fue víctima de violencia de género al ser golpeada y maltratada psicológicamente por su representante, según trascendió.

El representante huyó con todo el dinero de la vedette y también la despojó de su departamento.

En sus últimos días vivió en soledad, rentado una recámara en la casa de su amiga y periodista, Rocío Delgado Güemes.

Aunque siempre cumplió con sus obligaciones sindicales con la ANDA, Rocío Delgada está pidiendo ayuda para reunir 10 mil pesos para cubrir los gastos de su sepelio.

La vedette Lyn May llora por la muerte de su amiga Thelma Tixou, quien falleció a la edad de 75 años de edad, luego de una intervención quirúrgica por un tumor en la cabeza.

“Claro que me pega anímicamente la pérdida de amigas como ella, con la que compartí en algunas veces los escenarios de centros nocturnos en la flor de nuestra juventud”.

Lyn May consideró que Tixou fue una de las vedettes más completas, porque fue actriz de todos los géneros, bailarina de todas las disciplinas y cantante:

En verdad me duele y haré lo posible por estar en su velorio, porque no me perdonaré no haberla buscado para brindarle mi apoyo, porque sabía que estaba enferma, pero mi tiempo no me permitió estar cerca y animarla.