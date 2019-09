CIUDAD DE MÉXICO.- El historiador Pedro Salmerón difundió un texto en el que pone a disposición del Presidente su cargo como director general Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Esto, luego de publicar el escrito “17 de septiembre, 1973. Muerte de Eugenio Garza Sada“, en la que calificó como “valientes jóvenes”, a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

“Pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo. Renuncia que le presento al Presidente que con valor y decisión está transformando a México”, dice el escrito publicado en Twitter.

Sin embargo, en un tuit posterior precisó que no ha renunciado y que solamente “puso sobre la mesa” su renuncia.

No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM,

solamente la he "puesto sobre la mesa" . Gracias por preguntar.