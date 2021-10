Persecución en Matamoros, Tamaulipas: cuatro muertos

CIUDAD VICTORIA.- Ariel Treviño Peña, alias "El Tigre", cabecilla del Cártel del Golfo, fue abatido durante una balacera en Matamoros que se registró la noche del viernes, informaron autoridades. "El Tigre" resultó muerto junto a dos de sus guardaespaldas tras el enfrentamiento que se extendió por varias zonas de la frontera.

Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales, son el resultado de una fuerte balacera que se desató en Matamoros, Tamualipas Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales, son el resultado de una fuerte balacera que se desató en Matamoros, Tamualipas Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales, son el resultado de una fuerte balacera que se desató en Matamoros, Tamualipas Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales, son el resultado de una fuerte balacera que se desató en Matamoros, Tamualipas Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales, son el resultado de una fuerte balacera que se desató en Matamoros, Tamualipas Ariel Treviño Peña, alias "El Tigre", cabecilla del Cártel del Golfo, fue abatido durante el enfrentamiento que se registró la noche del viernes en Matamoros, ❮ ❯

El Grupo de Coordinación Estatal informó que, además, se logró la captura de cuatro personas que tomaron parte en estos hechos, todos pertenecientes al Cártel del Golfo. Se aseguraron un vehículo con blindaje, cuatro armas largas, una de ellas calibre 50, así como cargadores. Durante el enfrentamiento murió una mujer víctima de una bala perdida y dos personas más resultaron heridas, reportándose como estables.

Confirmada la identidad de Ariel Treviño "El Tigre", uno de los agresores abatidos en los hechos de #Matamoros. El @gobtam reitera utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. No habrá tregua contra los violentos. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021

Estos hechos generaron bloqueos en Matamoros, autos incendiados y una ola de pánico entre los ciudadanos que quedaron en medio del enfrentamiento.

¿Quién era "El Tigre", líder del Cártel del Golfo?

"El Tigre" usaba también los nombres de Javier Enrique Hernández, Francisco Hernández Martínez y Ariel Treviño Zapata. Este hombre es uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de Tamaulipas y Estados Unidos y por el cual se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos por su captura.

Trascendió que "El Tigre" se desempeñaba en la actualidad como jefe de halcones para el Cártel del Golfo, así como de orquestar emboscadas contra militares y fuerzas de seguridad Se informó que se realizarán las pruebas periciales correspondientes para cotejar la identidad del sujeto abatido.

¿Quién es la mujer que murió en la balacera en Matamoros?

Trascendió que Sonia Grimaldo, secretaria de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, fue una de las víctimas colaterales de estos hechos. Grimaldo se trasladaba del hotel donde se hospedaba a un salón en donde miembros del Sindicato tendrían un evento. Tras recibir el impacto, la funcionaria fue trasladada a un hospital donde perdió la vida.

Se reportó también que dos menores ingresaron a un hospital local para ser atendidos por herida de bala. En las imágenes que se han difundido se muestra una camioneta Suburban gris, aparentemente blindada con una gran cantidad de impactos de bala y fuera de la unidad, al menos a cuatro sujetos abatidos al intentar escapar.

Balacera en Tamaulipas, vídeos del 22 de octubre de 2021

Un video difundido con duración de un minuto treinta segundos muestra el terror que vivieron al menos 5 personas mientras ocurrió la balacera en Matamoros, Tamaulipas. En la grabación se puede escuchar cómo una mujer y un hombre hablan por teléfono mientras que sus interlocutores escuchan que se encuentran en medio de la balacera.

🇲🇽Así se escuchó la infernal balacera en #Matamoros #Tamaulipas tras agresión a elementos de la @SSP_GobTam y @SEDENAmx al momento en información extraoficial se reportaron 3 elementos heridos, narco bloqueos y quema de vehículos en diferentes sectores. pic.twitter.com/R8xJ8wgcxe — El Blog del Narco 🇲🇽 (@narcoblogger) October 23, 2021

"Ya contestó papá", "No salgan, tranquilos", ordenan y de fondo las detonaciones no cesan. "No me cuelgues, tú sabes quién me cuida, aquí es una guerra", dice la voz de un hombre y da la dirección de donde se encuentran escondidos en el suelo. "Tranquila, mi negra, no salgan, repite uno hombre a sus familiares esperando no ser alcanzado por las balas. Noche de balacera Bloqueos, autos incendiados y hombres armados que entraron a centros comerciales.

¿Qué pasó en Matamoros?

Ciudadanos en diversas zonas de esta frontera, vivieron momentos de peligro al quedan en medio del enfrentamiento. Trascendió que se trataba de un enfrentamiento entre civiles armados que protagonizaron una persecución en la ciudad. Usuarios de redes sociales, dieron a conocer sobre esta situación de riesgo donde los delincuentes, lanzaron poncha llantas y bloquearon las principales avenidas de la ciudad.

Algunos, muestran también unidades incendiadas mientras que pasaban a toda velocidad algunas camionetas. Los tripulantes de estas unidades, trataban de huir mientras disparaban, lo que provocó pánico entre los ciudadanos. Se reportó además que hombres armados ingresaron a un centro comercial. Esto generó el pánico. En redes sociales de muestra a personas que tuvieron que lanzarse al suelo a fin de resguardarse mientras acudían a una función de circo.

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó por medio de su cuenta de Twitter, que ordenó que elementos de la Policía Estatal, se desplegaran en Matamoros para atender la situación de riesgo y proteger a la ciudadanía. Esta mañana difundió un comunicado en el que detalla que civiles agredieron a militares y policías estatales. Además confirmó la cifra de muertos y detenidos.

Comunicado del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz sobre los hechos de #Matamoros, en los que fue abatido un líder criminal, que por sus características podría tratarse de uno de los objetivos prioritarios de la @FGJ_Tam y de la campaña de “Seguridad y Prosperidad". pic.twitter.com/TryLT1klRu — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021

Relacionada: Matamoros amanece entre balas, caos y persecución (VÍDEOS)