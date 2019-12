Por smartwatch, mujer descubre infidelidad de su pareja

Una mujer descubrió la infidelidad de su expareja gracias a un Fitbit, un smartwatch con el que también se puede monitorear la actividad física. La afectada compartió su historia en redes sociales y se volvió viral, pues recibió múltiples retuits y consejos.

La semana pasada, Jane Slater escribió que su exnovio le regaló un Fitbit en Navidad y ella lo sincronizó con el de su pareja. Todo parecía ir bien hasta que el hombre apareció a las cuatro de la mañana y ella detectó, con su dispositivo, que su actividad física se aceleró considerablemente.

Tal parece que la usuaria abrió el hilo, pues entre los comentarios se leían historias similares.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0